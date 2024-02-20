В качестве меры предосторожности торговая сеть Prisma отзывает шампиньоны Baltic Shamps.
Опасное количество пестицидов: Prisma вновь отзывает популярный продукт питания
Продукт отзывают, поскольку в нем обнаружено превышение допустимых норм препарата защиты растений - метрафенона. Купленные товары можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket AS по вашему выбору. Чек о покупке иметь не обязательно.
250 граммов шампиньонов, производитель - Baltic Shamps UAB, номер партии - LOT 05-02, EAN-код продукта - 4771085203018.