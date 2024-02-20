Польские фермеры перекрыли границу с Украиной и не пропускают даже пассажиров. К чему может привести это противостояние?

Позднее, выступая по государственному телевидению, Кубраков добавил, что, по его сведениям, несколько дней назад были случаи, когда протестующие не пропустили несколько грузовиков с вооружениями.

Какова ситуация сейчас и что может произойти в ближайшем будущем?

Очереди из грузовиков Фото: Anadolu

В понедельник 19 февраля Государственная пограничная служба Украины и Министерство инфраструктуры сообщили, что пассажирские перевозки идут по расписанию, тогда как ситуация с грузами стала «еще более критической».

По словам официального представителя Пограничной службы Украины Андрея Демченко, 19 февраля перекрыты шесть пограничных КПП: «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

В общей сложности с польской стороны на них скопилось порядка 2900 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу и въехать в Украину. Самая сложная ситуация, по словам Демченко, сложилась на пропускных пунктах «Ягодин» и «Краковец». В минувшие субботу и воскресенье на КПП «Ягодин» грузовики не пропускались в обоих направлениях», сказал он.

При этом Демченко уточнил в эфире телемарафона, что в понедельник польская сторона все же пообещала пропускать по несколько грузовиков в час в сторону Украины.

Стол с едой в палатке Фото: Darek Delmanowicz