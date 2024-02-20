Видео ⟩ Падение в реку не остановило эстонского лыжника – он продолжил соревнование

Лаасма, в девятый раз участвовавший в Тартуском лыжном марафоне на дистанции 63 км, во время первого серьезного спуска постарался избежать столкновения с другими лыжниками. Лаасма, который выехал за лыжню, к сожалению, попал в неприятную ситуацию.

Обгоняя одну из лыжниц, Лаасма потерял равновесие и упал на бок. Затем он начал скользит по снегу, пока не упал в реку. К счастью, он с помощью зрителей довольно быстро выбрался из воды и продолжил марафон.

На финише он показал время 3:42.12, заняв 623-е место.