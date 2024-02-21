Десять лет назад, с 18 по 21 февраля 2014 года, силовики бывшего президента Украины Виктора Януковича изменили тактику подавления протестов и стали расстреливать активистов Майдана. Политолог Константин Скоркин был в те дни в числе тех, кто выступал за суверенитет Украины на площади Шевченко в родном Луганске. В «Украинской студии» Rus.Postimees он рассказал, что же все-таки стало причиной оккупации Донбасса и можно ли было избежать подобной участи.
Политолог из Луганска: в какой-то момент люди проснулись в банановой республике, навязанной кучкой авантюристов
24 февраля Украина вступит в третий год полномасштабной российско-украинской войны. И, судя по всему, закончится она еще не скоро. Но было бы несправедливым не вспомнить в эти дни другую, не менее трагическую февральскую дату - из того времени, когда российская агрессия в Украине только набирала обороты: с 18 по 21 февраля 2014 года силовики бывшего президента Виктора Януковича кардинально изменили тактику подавления протестных акций в центре Киева, начав расстреливать активистов Майдана.
В те дни на площади Независимости, на улицах Грушевского и Институтской погибли десятки и были ранены сотни активистов. Позже выяснилось, что от огнестрельных ранений в общей сложности погибли 107 человек. Утром 22 февраля евромайдановцы обнаружили, что в ночь перед расстрелом 21 февраля Виктор Янукович сбежал в Крым, а затем и в Россию. Президент-беглец попросил Путина ввести войска в Украину, после чего началась аннексия Крыма и война в Донбассе.
Но в прессе несправедливо мало упоминается о том, что и в Донецке, и в Луганске в те дни были очаги сопротивления российской агрессии. В обеих столицах Донбасса проходили свои митинги за единую и неделимую Украину, за европейское будущее страны. Эти акции были довольно масштабными, и имели поддержку значительной части населения, что привело в бешенство Москву. Дальнейшая участь проукраинских активистов Донецкой и Луганской областей была печальной.
- Константин, скажите, почему украинской власти тогда не удалось взять события под свой контроль?
- Тут стоит начать издалека. На самом деле это все началось не вдруг. Это длилось десять лет, начиная с 2004 года, со времен «Оранжевой революции». Местные донбасские элиты, потерпев поражение на Майдане, настраивали жителей Донбасса на конфронтацию с остальной Украиной. То есть вот эта политика, «разделяй и властвуй» была у них ключевым принципом.
И вот в течение десяти лет покровители Партии регионов находились в России, а руководство партии никогда и не скрывало, что состоит в тесной связи с российскими властями. И донбасское крыло Партии регионов даже подписывало соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».
Пророссийские настроения в их пропаганде присутствовали постоянно. И в течение десяти лет сознание жителей Донбасса всячески промывалось при помощи местных медиа, плюс в регионе всегда вещали российские СМИ, которые с 2004 года занимали жесткую антиукраинскую позицию, и чем дальше, тем больше информационное давление усиливалось.
- Мы с вами углубились в события двадцатилетней давности.
- Да, но без этого понять ситуацию сложно. Потому что сказать, что жители Луганска подняли российские знамена вдруг, на пустом месте, нельзя. Это было следствием описанного мною процесса. И к 2014 году народ уже был готов к тому, чтобы им цинично манипулировали и местные вожди, и их российские покровители.
Но, тем не менее, шел и обратный процесс. С каждым днем на территории Донбасса становилось все больше людей, которые были лояльны к Украине, которые были сторонниками единства страны, их с 2004 года также становилось больше. То есть, Евромайдан пробудил в Донбассе и революционные, и контрреволюционные настроения.
Поэтому к 2014 году сложилась такая ситуация, что с первых дней начала Майдана в Киеве, в Луганске тоже начали выходить люди - сторонники Евромайдана, проукраинские граждане. Параллельно стал организовываться местный Антимайдан, который пользовался покровительством местной региональной власти, которая не скрывала своего негативного отношения к сторонникам Майдана.
Были постоянные провокации. С самого начала была очень жесткая силовая составляющая, то есть, титушки нападали на евромайдановцев, пытались срывать акции, были угрозы, запугивание: клеили на дома активистов Евромайдана листовки, в которых шла речь о том, что здесь живут враги народа, геи, наркоманы, агенты Запада.
- В те дни я работал в Донецке, и мне показалось, что луганский Майдан был намного лучше организован, чем донецкий, не так ли?
- Совершенно верно. У нас существовали как бы два таких направления: по выходным дням политические партии собирали большие митинги, это называлось «Народное вече», а был еще и гражданский сектор Евромайдана из активистов и общественных организаций, которые действительно собирались ежедневно, невзирая ни на погодные условия, ни на какие-то угрозы.
Число людей всегда было разное, но это действительно был постоянный процесс - митинг напротив обладминистрации рядом с памятником Тарасу Шевченко. Это место в памяти луганчан навсегда останется очень важным.
- И это при том, что в Луганске люди всегда выходили на акции протеста с неохотой.
- Да, в тот период луганчане были достаточно инертны. Если отойти от центральных площадей, то можно было подумать, что ничего в стране не происходит. Потом все это выплеснулось на город, но в целом местные жители были пассивны, не принимали ни ту, ни другую сторону. Потому что если взять уровень поддержки Партии регионов в городе и сравнить с тем количеством людей, которые выходили на митинги Антимайдана, это тоже несопоставимые цифры.
В целом население было пассивно и, как мне кажется, это стало причиной возникновения ЛНР. Люди настолько не интересовались тем, что происходит в стране, что однажды они проснулись и узнали, что они жители какой-то банановой республики, которую им навязала кучка авантюристов.
- Это были все люди Януковича?
- Да, в целом это все были люди Януковича. Все это координировалось по линии Александра Ефремова, бывшего луганского губернатора, который благополучно сбежал из Украины в Россию. Он долгое время был под следствием, его даже посадили в СИЗО, но потом отпустили под личное поручительство и в суматохе первых дней полномасштабного вторжения он смылся из Украины.
- Константин, а вы были на площади в тот день, когда было принято решение снести Евромайдан? Тогда на вас напали титушки?
- Да, это было в день рождения Тараса Шевченко. Тогда люди были еще не готовы к тому, что политическое насилие выйдет на такой уровень. Тогда толпа, вооруженная битами, молотками, напала на безоружных людей, в тот же день ими был предпринят штурм обладминистрации. Там был явно костяк серьезных бойцов, хорошо подготовленных, хотя мне трудно сказать, кто это был - завезенные из России или местные уголовники, которые участвовали в захвате здания СБУ.
И с ними была толпа луганчан, оболваненных пропагандой, запуганных тем, что майдановцы скоро приедут их убивать. И, в общем, вот эта вся толпа тогда захватила областную администрацию, сместила новоназначенного губернатора, которому даже не дали приступить к обязанностям. В городе наступает хаос, а силовики занимают либо нейтральную сторону, либо сторону России.
Они никак не препятствовали силам сепаратистов. Максимум - иногда сочувствующие милиционеры предупреждали майдановцев о том, что на них готовится нападение. И среди силовиков ходили такие слухи, что скоро придет Россия, им будут платить российские зарплаты и все будет хорошо, поэтому надо лишь немного подождать. Речь шла о тотальной измене значительной части чиновников и силовиков, которые либо сидели и ждали Россию, либо активно помогали этому процессу.
- Константин, а те люди, которые штурмовали евромайдановцев 9 марта, это какие-то наемники или из местных?
– Я думаю, что это была смешанная команда. Многие из них потом засветились в других регионах, и во время боевых действий тоже. Там, безусловно, были люди из России, которые вербовались по линии разных радикальных организаций типа Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова или Евразийского союза молодежи Александра Дугина. Это были вот такие просто отмороженные радикалы, которым было интересно участвовать в какой-то движухе. Ну, собственно, спецслужбы их и использовали тогда в качестве боевиков.
Местных боевиков вербовали из криминальных, маргинальных элементов населения. Они действовали на Майдане в Киеве, потом вернулись в Луганск. И там их уже использовали как боевую силу. Криминал активно в этом участвовал. Там был местный авторитет Армен Саркисян из Горловки, который занимался наймом титушек и потом координировал акции этих боевиков против евромайдановцев на Донбассе весной 2014 года.
Плюс на их стороне было много разных политических движений типа Компартии, Прогрессивной социалистической партии, которым всегда покровительствовала Партия регионов. Они также были боевым активом, который использовали в силовых акциях.
Народный губернатор Харитонов был бывшим депутатом горсовета от Социалистической партии.
- Когда я находился в Донецке в те дни, то заметил, что в целом дончане поддерживали Евромайдан. То есть была такая атмосфера, настроения в обществе были заметны. В Луганске как с этим обстояли дела?
- Повторюсь, большая часть была инертна, в этом и беда луганчан. Беда прежде всего для них самих. Потому что всё решили за них, при их пассивном неучастии. То есть, если бы они активнее участвовали, не важно, за какую из сторон выступая, то это была бы совсем другая история. А то, что случилось у нас в Донбассе, выглядело так: скорей бы все закончилось, скорей бы была любая власть, лишь бы был порядок. Был активный процент пророссийски настроенных граждан. Он был больше, как мне кажется, чем количество проукраински настроенных.
Когда речь пошла о целостности Украины, когда человечки Путина появились в Крыму, тогда проукраинскость стала резко расти, но было уже поздно. То есть если бы луганчане продемонстрировали такую же лояльность к Украине во время Евромайдана, это была бы совсем другая картина. Потому что для многих людей, скептически настроенных по отношению к Евромайдану, то, что Россия вторгается в их страну... Это на них подействовало отрезвляюще.
- Вы считаете, что если бы луганчане массово вышли на протесты, то российская военщина не осмелилась бы стрелять по ним?
- Ну смотрите: везде, где этот процент проукраинского населения оказался больше, активнее, организованней, там в 2014 году русские не прошли. Вот, например, была большая буча в Харькове. Но поскольку в Харькове был большой проукраинский актив, навести порядок оказалось легче. В Одессе было кровопролитие, но все-таки там проукраинские организации были очень сильны, в Днепре и Запорожье - то же самое. И вот эта гражданская пассивность Донбасс и погубила.
И даже на севере Луганской области, где велико проукраинское и украиноязычное население, все эти референдумы за ЛНР провалились.
- Вы упомянули Харьков, а мне вспомнилась история боевика Моторолы, который там также засветился и сыграл важную роль в агрессии против Украины. И вот сейчас я вспоминаю всех эти полевых командиров и гауляйтеров, большинство из которых за эти годы погибли либо умерли при странных обстоятельствах. Напрашивается вопрос: почему невзирая на то, что с Россией дружить опасно, все равно находятся люди, которые идут на сотрудничество с российскими спецслужбами?
- Для меня это тоже вопрос. Я помню даже, что еще в 2014 году в Фейсбуке писал им: одумайтесь, вас же всех убьют. Ну, собственно, так и произошло. Очевидно, что это были маргиналы, нанятые для реализации определенных задач, а потом от таких людей избавлялись. И удивительно видеть сейчас, когда эта история повторяется на оккупированной части Херсонской, Запорожской областей, где, оказывается, есть огромное количество желающих идти в эти гауляйтеры.
Думаю, что у определенного сорта людей это просто желание быстрого заработка, жажда власти. В демократическом обществе они были бы не востребованы, считались бы маргиналами. Хотя таких людей хватало во все времена. Если вспомнить 1917-й и 1920 годы, так и тогда множество таких же головорезов повылазили изо всех щелей.
- Константин, сейчас в Эстонии идет суд над местным политиком, который, возможно, сотрудничал со спецслужбами России. В деле также фигурирует эпизод создания отрядов самообороны. Скажите, это вот и есть тот самый донбасский сценарий?
- Ну, в любом случае, опираясь на наш опыт, следует внимательно отнестись к подобным вещам, потому что лишь на первый взгляд может казаться, что это какая-то кучка лунатиков, которые занимаются историческими реконструкциями или обсуждают свои бредовые идеи. Но в последствии из таких людей легко организовываются настоящие боевые отряды, которые являются предвестниками российского вторжения или подготавливают почву, чтобы такое вторжение состоялось.
В Донецке и Луганске не было достаточной политической воли, чтобы все эти движения прижать. И движение «Донецкая республика» было организовано в 2005 году и беспрепятственно все это время вело свою агитацию. Против них возбудили уголовное дело, но вскоре прекратили его, и они спокойно продолжали агитировать и готовить почву к тому, что случилось в 2014 году.
- Как вы считаете, Путин осмелится напасть на одну из стран НАТО, о чем пишут сейчас многие мировые СМИ?
- После февраля 2022 года я готов поверить в любые агрессивные планы Путина, в то, что у него нет тормозов. Думаю, что лучше готовиться к худшему сценарию.