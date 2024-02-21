Политолог из Луганска: в какой-то момент люди проснулись в банановой республике, навязанной кучкой авантюристов

- Да, в тот период луганчане были достаточно инертны. Если отойти от центральных площадей, то можно было подумать, что ничего в стране не происходит. Потом все это выплеснулось на город, но в целом местные жители были пассивны, не принимали ни ту, ни другую сторону. Потому что если взять уровень поддержки Партии регионов в городе и сравнить с тем количеством людей, которые выходили на митинги Антимайдана, это тоже несопоставимые цифры.

Нападение пророссийских активистов на митинг сторонников Майдана у памятника Тарасу Шевченко 9 марта 2014 года. Фото: Александр Волчанский

В целом население было пассивно и, как мне кажется, это стало причиной возникновения ЛНР. Люди настолько не интересовались тем, что происходит в стране, что однажды они проснулись и узнали, что они жители какой-то банановой республики, которую им навязала кучка авантюристов.

- Это были все люди Януковича?

- Да, в целом это все были люди Януковича. Все это координировалось по линии Александра Ефремова, бывшего луганского губернатора, который благополучно сбежал из Украины в Россию. Он долгое время был под следствием, его даже посадили в СИЗО, но потом отпустили под личное поручительство и в суматохе первых дней полномасштабного вторжения он смылся из Украины.

- Константин, а вы были на площади в тот день, когда было принято решение снести Евромайдан? Тогда на вас напали титушки?