В Таллиннском техническом университете появилась новая магистерская программа

По словам старшего научного сотрудника Института геологии и программного руководителя обновленной учебной программы Леэли Амон, на эти нововведения подтолкнули изменившиеся ожидания как в обществе, так и на рынке труда.

«Обновленная учебная программа "Системы Земли и геотехнологии" разработана с учетом сегодняшних постоянно появляющихся вызовов, связанных как с нашей экономикой, так и с окружающей средой. Наша цель - подготовить будущих экспертов, обладающих знаниями для решения глобальных проблем, вызванных изменениями климата и ограниченностью природных ресурсов. Новая учебная программа предлагает студентам больше, чем раньше, возможностей для специализации и более широкий выбор будущих профессий. Помимо экспертов в области наук о Земле и горнодобывающей промышленности, теперь в рамках этой магистерской программы мы также будем готовить специалистов в сфере морских и климатических наук», - пояснила Амон.

Как отмечает глава отдела полезных ископаемых Министерства климата и руководитель консультативного совета учебной программы TalTech Эне Юрьенс, обновление учебной программы Института геологии является важным шагом.

«Очень важно, чтобы наши образовательные учреждения разрабатывали учебные программы, готовящие специалистов, которые понимают процессы, изучаемые естественными науками, и способны с помощью современных технологий разрабатывать умные и устойчивые решения», - прокомментировала Юрьенс.

В магистерской программе два главных направления: геотехнологии, а также гео-, морские и климатические науки. «Направление "Геотехнологии" позволит в будущем выбрать профессиональную среду среди хорошо оплачиваемых и перспективных специалистов и руководителей среднего звена в горнодобывающей отрасли, проектных, консультационных и исследовательских предприятиях и государственных учреждениях. Кроме того, это направление является единственным в Эстонии, выпускники которого могут получить специальность горного инженера, что является существенным преимуществом данной программы», - пояснила Амон.

«Направление "Системы Земли" предлагает еще более широкий выбор профессий: геолог, морской ученый, аналитик данных окружающей среды, метеоролог - то есть это тот специалист, который сможет трудиться в компаниях, проводящих экологические и геологические исследования, в государственных учреждениях, занимающихся тематикой моря, окружающей среды и ресурсами, а также в местных самоуправлениях и академическом секторе», - рассказала Амон о перспективах второго главного направления учебной программы.

Прием студентов на обучение по обновленной учебной программе стартует 1 марта. Подробнее о программе обучения можно будет узнать 27-28 февраля на днях открытых дверей TalTech и 26 апреля на Дне естественных наук.