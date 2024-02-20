И в таком случае уже не будут актуальны ни новые ласнамяэские велодорожки, ни открытие зимнего катка в Тондираба, ни корзинки со светоотражателями на очередных выборах. Эти плакаты заставляют задуматься о том, что в случае войны, если агрессор дойдет до Таллинна, самые тяжелые бои будут именно за Ласнамяэ, потому что, во-первых, это самый восточный район города, а во-вторых, он находится на возвышенности и с него можно вести обстрел Таллинна с более выгодных позиций.

Это все означает, что именно Ласнамяэ имеет высокие риски оказаться внешне похожим на захваченные города Украины. Мы действительно живем в такое время, когда приходится задумываться о стратегическом значении самого большого района Таллинна, а на границе строятся укрепления, чтобы такие варианты развития событий можно было предотвратить.

Плакат выставки в Ыйсмяэ. Фото: Eero Vabamägi

Мы все еще должны быть благодарны украинцам за то, что они сдерживают натиск военной машины Путина и не позволяют повторить сценарий Мариуполя, Бахмута или Авдеевки в городах Эстонии. Именно об этом, я считаю, эта выставка; о том, чтобы напомнить местным жителям, что если поддержка Украины прекратится, изображения на фото могут стать нашей реальностью.