Тройка лидеров ресторанного топа называет прошлый год очень хорошим и смотрит на 2024 год с оптимизмом: клиенты готовы питаться вне дома и платить за качество, передают «Деловые ведомости».
Топ-3 ресторанов: заведения хвастаются высоким спросом и выручкой
«Прошлый год был для нас великолепным», – заявили представители ресторана Pull Энн Тобрелутс и Андрес Тууле в беседе с тематическим порталом Äripäev Kaubandus, связывая это в числе прочего изменением внутренней структуры бизнеса, позволившим сделать работу более эффективной.
Удачный год был и у Стеве Хейнло, представителя Kaevukohvik: «Количество посетителей было до десяти процентов выше, чем годом ранее».
Однако генеральный директор ресторана Argentina Эго Риэнер признает, что ресторанный бизнес прошлым летом получил болезненный удар, когда в центре города шли дорожные работы. «Люди старались избегать пробок и предпочитали выбирать более доступные места, в которых можно поесть», – говорит Риэнер.
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