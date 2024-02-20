Топ-3 ресторанов: заведения хвастаются высоким спросом и выручкой

«Прошлый год был для нас великолепным», – заявили представители ресторана Pull Энн Тобрелутс и Андрес Тууле в беседе с тематическим порталом Äripäev Kaubandus, связывая это в числе прочего изменением внутренней структуры бизнеса, позволившим сделать работу более эффективной.

Удачный год был и у Стеве Хейнло, представителя Kaevukohvik: «Количество посетителей было до десяти процентов выше, чем годом ранее».

Однако генеральный директор ресторана Argentina Эго Риэнер признает, что ресторанный бизнес прошлым летом получил болезненный удар, когда в центре города шли дорожные работы. «Люди старались избегать пробок и предпочитали выбирать более доступные места, в которых можно поесть», – говорит Риэнер.

Подробнее читайте на портале dv.ee.