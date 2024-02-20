Популярность криптовалюты как потенциально выгодной возможности инвестирования значительно выросла, но, к сожалению, она также привлекает мошенников. Представитель Binance в Эстонии Полина Бротье объясняет, как распознать мошеннические схемы и какие из них наиболее распространены в Эстонии.
ФОТО ⟩ Будьте внимательны: эстоноязычные криптомошенники втираются в доверие, используя известные бренды
Инвестиционные мошенничества в основном состоят из четырех этапов. Давайте сначала рассмотрим их, а затем приведем несколько конкретных примеров из Эстонии.
1. Поиск цели
Мошенники ищут потенциальных жертв в популярных социальных сетях, таких как Facebook/Instagram, или в чат-приложениях - WhatsApp и Telegram. Обычно они выходят на связь, представляясь, например, инвестиционным консультантом, богатым человеком, который «случайно» отправил сообщение не по тому адресу, или просто «доброжелателем», который хочет дать «хороший совет».
Также в социальных сетях можно наткнуться на рекламу, в которой используется известный бренд или личность: например, широко распространена кража личных данных Илона Маска. Даже в Эстонии в рекламе инвестиционного мошенничества не раз использовали местных знаменитостей. Эти объявления ведут на профессионально разработанные сайты, которые обычно просят сделать «инвестиции» или оставить контактную информацию, после чего часто следует телефонный звонок с призывом инвестировать.
2. Завоевание доверия
Мошенник начинает выстраивать доверительные отношения с выбранной жертвой, делясь историями успеха в инвестировании, восторженными благодарностями якобы других пользователей и фальшивыми отчетами о доходах. Некоторые мошенники даже заходят так далеко, что беседуют на темы здоровья, психического благополучия и семьи жертвы.
3. Завлечение
После периода «дружбы» и промывания мозгов, то есть когда человек уже доверяет преступнику, разговор заходит об инвестировании и зарабатывании крупных сумм денег. Жертвам часто показывают поддельные изображения/скриншоты с ложными ценами, графиками прибыли и прочей информацией.
4. Потеря денег
Последний шаг - «закрыть сделку». Часто, когда ничего не подозревающий человек радуется своим вновь заработанным деньгам и хочет их снять, это внезапно становится невозможным. «Счет» оказывается закрыт, а злоумышленник перестает отвечать на сообщения.
На этом этапе человек стал жертвой мошенничества. Распространены также схемы, когда мошенник просит жертву доплатить деньги, чтобы вывести «прибыль». Кроме того, с жертвами иногда связываются «помощники», которые обещают вернуть потерянные деньги за небольшую плату. Не нужно ничего платить - вам следует обратиться в полицию.
Примеры из реальной жизни
К сожалению, мошенники также нацелены на жителей Эстонии, а иногда даже общаются на эстонском языке. Часто они выдают себя за кого-то другого. Например, недавно в приложении для общения WhatsApp в Эстонии было создано несколько якобы официальных чат-групп Binance, но на самом деле это мошенники.
На этих скриншотах мы видим, что в группе WhatsApp наблюдается оживленная активность и ведется обмен сообщениями на эстонском языке. Судя по сообщениям, 99 процентов из них составлены ботами, которые используют довольно корявый машинный перевод на эстонский язык. Мошенники предлагают советы по инвестированию в криптовалюту и призывают пользователей связаться с ними и присоединиться к «VIP инвестиционной группе», где «избранным» дают «персонализированные инвестиционные советы». Конечно, не стоит в это верить. К сожалению, для создания доверия мошенники также используют бренд Binance, утверждая, что являются сотрудниками Binance.
Другие злоумышленники используют логотип и название Binance, утверждая, что создали официальную группу компании. Обратите внимание, что единственная официальная группа Binance на эстонском языке в чат-приложении находится в Telegram и называется «Binance Estonia» (имя пользователя @BinanceEstonia). Все остальные - фейки. Официальные группы никогда не призывают инвестировать в конкретный криптоактив и не связываются с пользователями сами, предлагая инвестиционные возможности.
Как защититься?
Во-первых, не предполагайте сразу, что какие-то ссылки являются подлинными. Мошенники могут создавать профессионально разработанные сайты, рекламные объявления, публикации в социальных сетях или чат-группы. Чтобы втереться в доверие, преступники часто используют имена известных людей или вызывающих доверие брендов, таких как Binance.
Во-вторых, будьте особенно осторожны с обещанием высоких доходов. Финансовые инвестиции не могут гарантировать будущую прибыль. Ни один человек, алгоритм или проект не могут систематически точно предсказывать движения рынка. Все, что обещает вам гарантированную прибыль, автоматически является «красным флагом». Особое внимание обратите на лозунги типа «зарабатывайте три процента в день». Не обманывайтесь небольшой цифрой, которая может показаться оправданной: три процента в день - это то же самое, что 1095 процентов в год - такая доходность явно нереалистична.
В-третьих, избегайте инвестиционных предложений, за которыми вы сами не обращались к надежному проверенному источнику. «Эксперт по инвестициям», который связывается с вами по собственной инициативе, вероятно, мошенник. Профессиональные мошенники каждый день взаимодействуют и флиртуют с сотнями или даже тысячами людей. Не позволяйте никому торопить вас или давить на вас, заставляя принять инвестиционное решение.
В-четвертых, защитите свои личные данные. С помощью официальных сайтов или социальных сетей всегда проверяйте личность человека, говорящего об инвестировании, и никогда никому не раскрывайте свою личную информацию или информацию об учетной записи. Если вы получили от кого-то сообщение с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, например коды или пароли, заблокируйте контакт и сообщите об этом в полицию.
Однако, если вы все же оказались жертвой, не стыдитесь принять меры. Потеря денег очень неприятна, но важно быстро отреагировать. Срочно свяжитесь со службой поддержки клиентов соответствующей платформы, сообщите о случившемся в полицию и/или другие органы власти, чтобы добиться максимально позитивного разрешения ситуации.