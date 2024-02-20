ФОТО ⟩ Будьте внимательны: эстоноязычные криптомошенники втираются в доверие, используя известные бренды

Другие злоумышленники используют логотип и название Binance, утверждая, что создали официальную группу компании. Обратите внимание, что единственная официальная группа Binance на эстонском языке в чат-приложении находится в Telegram и называется «Binance Estonia» (имя пользователя @BinanceEstonia). Все остальные - фейки. Официальные группы никогда не призывают инвестировать в конкретный криптоактив и не связываются с пользователями сами, предлагая инвестиционные возможности.

Созданная мошенниками группа использует логотип и название Binance, чтобы вызвать доверие. Фото: Binance

Как защититься?

Во-первых, не предполагайте сразу, что какие-то ссылки являются подлинными. Мошенники могут создавать профессионально разработанные сайты, рекламные объявления, публикации в социальных сетях или чат-группы. Чтобы втереться в доверие, преступники часто используют имена известных людей или вызывающих доверие брендов, таких как Binance.

Во-вторых, будьте особенно осторожны с обещанием высоких доходов. Финансовые инвестиции не могут гарантировать будущую прибыль. Ни один человек, алгоритм или проект не могут систематически точно предсказывать движения рынка. Все, что обещает вам гарантированную прибыль, автоматически является «красным флагом». Особое внимание обратите на лозунги типа «зарабатывайте три процента в день». Не обманывайтесь небольшой цифрой, которая может показаться оправданной: три процента в день - это то же самое, что 1095 процентов в год - такая доходность явно нереалистична.

В-третьих, избегайте инвестиционных предложений, за которыми вы сами не обращались к надежному проверенному источнику. «Эксперт по инвестициям», который связывается с вами по собственной инициативе, вероятно, мошенник. Профессиональные мошенники каждый день взаимодействуют и флиртуют с сотнями или даже тысячами людей. Не позволяйте никому торопить вас или давить на вас, заставляя принять инвестиционное решение.

В-четвертых, защитите свои личные данные. С помощью официальных сайтов или социальных сетей всегда проверяйте личность человека, говорящего об инвестировании, и никогда никому не раскрывайте свою личную информацию или информацию об учетной записи. Если вы получили от кого-то сообщение с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, например коды или пароли, заблокируйте контакт и сообщите об этом в полицию.

Однако, если вы все же оказались жертвой, не стыдитесь принять меры. Потеря денег очень неприятна, но важно быстро отреагировать. Срочно свяжитесь со службой поддержки клиентов соответствующей платформы, сообщите о случившемся в полицию и/или другие органы власти, чтобы добиться максимально позитивного разрешения ситуации.