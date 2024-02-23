Между Россией и США: будущее Европы решается в оборонных бюджетах и на полях Украины

«Я был послом Эстонии в США в период президентства Трампа. Да, его политика была противоречивой, но, например, присутствие военного контингента из США в Европе именно в этот период выросло, а не уменьшилось», - сказал Всевиов.

По его словам, эта президентская кампания особенно непредсказуема. Против Трампа много судебных дел, которые могут повлиять в какой-то момент на его положение и общественное мнение. «Мы не можем на этот процесс никак повлиять, только наблюдаем. Но на всякий случай Европе нужно готовиться к тому, чтобы мы смогли стоять на ногах и сами», - сказал канцлер.

Посол США в Эстонии Джордж Кент по месту расположения Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Фото: Марина Лощина Силы обороны Эстонии

Джорж Кент напомнил, что когда Дональд Трамп был президентом, он все же санкционировал поставку летального оружия Украине, тех же противотанковых комплексов Javelin, поставка которых не была одобрена при президенте Бараке Обаме.

«Будет ли Нарва следующей?»

Этот вопрос очень часто звучал в политических обсуждениях после начала войны РФ против Украины на Донбассе в 2014 году. Сегодня многие снова заговорили о том, что если Украина не выстоит, то нападению могут подвергнуться страны Балтии. Насколько велика такая опасность?



«Я думаю, непосредственной угрозы странам Балтии и Польше нет, так как Россия завязла в Украине. У украинцев сейчас очень сложная обстановка, но Россия не смогла достичь ни одной из поставленных два года назад целей». Йонатан Всевиов