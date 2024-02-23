Между Россией и США: будущее Европы решается в оборонных бюджетах и на полях Украины

В докладе по безопасности Мюнхенской конференции сделан вывод, что автократии поставили под угрозу весь мировой порядок. Сегодня удар на себя приняли Украина и Израиль, но если диктаторские режимы не остановить, огонь войны может распространиться дальше. Rus.Postimees разбирался, что делают США и Европа для того, чтобы помочь Украине выстоять, чтобы не рухнула мировая безопасность и каким рискам подвергается сегодня Эстония. Публикация посвящена второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.
В докладе, подготовленном экспертами для Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 16 - 18 февраля, сказано, что на фоне растущей геополитической напряженности правительства больше не ценят выгоды глобального сотрудничества, а пытаются преследовать только свои интересы и это ставит под угрозу безопасность всего мира.
Хотя в докладе говорится в первую очередь о странах Азии и так называемого Глобального Юга, последнее время немало тревог вызывает и политика Соединенных Штатов, позиция которых в отношении помощи Украине и коллективной обороны становится довольно непредсказуемой.
Пока американскую помощь воюющей за свое выживание стране парламентарии США не одобрили и гарантий того, что одобрят, нет. Участники конференции от Украины отмечали в соцсетях, что атмосфера была хмурой, доминировали темы об ухудшении перспектив Украины на поле боя и сомнения в сохранении помощи от США.
Сенатор США от Демократической партии Марк Уорнер, глава комитета по разведке, сказал журналистам Politico: «Я не знаю другого пути для украинцев получить оружие, боеприпасы и технику, в которых они нуждаются, в краткосрочной перспективе, кроме как из Соединенных Штатов».
Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли, что Конгресс в конечном итоге одобрит помощь, но некоторые демократы все-таки говорили о непредсказуемом факторе Дональда Трампа. «Бывший президент Трамп, похоже, пытается сорвать поддержку законопроекта, принятого в Сенате», - заявила в член комитета Конгресса по вооруженным силам Мики Шерилл.