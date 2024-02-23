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Между Россией и США: будущее Европы решается в оборонных бюджетах и на полях Украины

Два года войны
Завод боеприпасов, который будет создан в Украине с контрольным пакетом немецкой компании Rheinmetall, будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Фото: Rheinmetall
Анастасия Тидо
, журналист
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В докладе по безопасности Мюнхенской конференции сделан вывод, что автократии поставили под угрозу весь мировой порядок. Сегодня удар на себя приняли Украина и Израиль, но если диктаторские режимы не остановить, огонь войны может распространиться дальше. Rus.Postimees разбирался, что делают США и Европа для того, чтобы помочь Украине выстоять, чтобы не рухнула мировая безопасность и каким рискам подвергается сегодня Эстония. Публикация посвящена второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.

В докладе, подготовленном экспертами для Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 16 - 18 февраля, сказано, что на фоне растущей геополитической напряженности правительства больше не ценят выгоды глобального сотрудничества, а пытаются преследовать только свои интересы и это ставит под угрозу безопасность всего мира.

Хотя в докладе говорится в первую очередь о странах Азии и так называемого Глобального Юга, последнее время немало тревог вызывает и политика Соединенных Штатов, позиция которых в отношении помощи Украине и коллективной обороны становится довольно непредсказуемой. 

Пока  американскую помощь воюющей за свое выживание стране парламентарии США не одобрили и гарантий того, что одобрят, нет. Участники конференции от Украины отмечали в соцсетях, что атмосфера была хмурой, доминировали темы об ухудшении перспектив Украины на поле боя и сомнения в сохранении помощи от США. 

Сенатор-республиканец США Пит Рикеттс (слева), премьер-министр Кая Каллас (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сенатор-республиканец США Пит Рикеттс (слева), премьер-министр Кая Каллас (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Michaela Stache / MSC

Сенатор США от Демократической партии Марк Уорнер, глава комитета по разведке, сказал журналистам Politico: «Я не знаю другого пути для украинцев получить оружие, боеприпасы и технику, в которых они нуждаются, в краткосрочной перспективе, кроме как из Соединенных Штатов».

Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли, что Конгресс в конечном итоге одобрит помощь, но некоторые демократы все-таки говорили о непредсказуемом факторе Дональда Трампа. «Бывший президент Трамп, похоже, пытается сорвать поддержку законопроекта, принятого в Сенате», - заявила в член комитета Конгресса по вооруженным силам Мики Шерилл.

Почему США подводят?

Посол США в Эстонии Джорж Кент объяснил нам ситуацию: «Сенат США принял законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь Газе (National Securuty Act - прим.ред.).

Он был предложен еще летом прошлого года, но парламентские процессы - сложная вещь. Думаю, жителям Эстонии это понятно после прошлогодней обструкции в Рийгикогу. Сейчас мы наблюдаем нечто подобное в США».

По словам Джорджа Кента, Республиканская партия, имеющая большинство в Палате представителей (Конгрессе) и близкое меньшинство в Сенате, сообщила, что не будет рассматривать этот пакет помощи без мер по обеспечению безопасности границ на Юге США (речь идет о защите границы США от незаконной миграции).

Посол США Джорж Кент.
Посол США Джорж Кент. Фото: Merle Ruutel

«Четыре месяца между демократами и республиканцами велись интенсивные переговоры об устраивающем всех варианте законопроекта и представители достигли соглашения», - говорит Кент. После того как Сенат проголосовал за законопроект, за него должны проголосовать и в Конгрессе. «Однако, спикер Конгресса Майк Джонсон публично заявил, что не поставит вопрос на голосование», - рассказал Кент. Сейчас Конгресс находится на каникулах до конца февраля, поэтому ждать решения вопроса еще минимум неделю не стоит.

В связи с этой ситуацией СМИ стали чаще вспоминать о подписанном президентом США Джо Байденом в 2022 году законе о ленд-лизе. Предусмотренный в нем механизм поставок так и не заработал. «Закон о ленд-лизе предоставил администрации США полномочия на ведение переговоров об оказании помощи Украине, но на условиях кредита или лизинга, - объяснил посол Кент. - США предпочли вместо того, чтобы требовать от Украины оплаты поставок или долгосрочных обязательств по возврату, просто предоставить оружие или оплатить контракты на поставку его в Украину. Я думаю, что это послужило очень сильным сигналом».

Кент напомнил, что США предоставили помощь в рамках такого же закона союзникам во время Второй мировой войны. «Великобритания закончила выплачивать обязательства по нему только в 2006 году. В этот раз мы таким механизмом не воспользовались, а с 2022 по 2023 год напрямую предоставили военную помощь на сумму 44 миллиарда долларов», - сказал посол.

Европе готовиться к худшему?

«Когда гражданин Европы читает, что Украина ушла из Авдеевки, он должен понимать: Россия стала на несколько километров ближе к его собственному дому», - заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так чего же теперь ждать европейцам? США больше не помогут?

Бывший посол Эстонии в США и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд ответила нам: «Я бы сказала, что такой риск есть, он с каждым днем становится все больше. Если Соединенные Штаты не найдут сейчас возможности поддержать Украину, то это будет обязанность Евросоюза».

По словам посла США в Эстонии Кента, на ситуацию с законопроектом о помощи Украине не влияет даже то, что большая часть выделяемых денег пойдет на контракты для американских компаний, производящих системы вооружений. «Верно отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна, у Запада есть деньги. Что необходимо, так это политическая воля принять решение», - сказал Джордж Кент.

Кент предполагает, что помощь все же будет предоставлена, но позже: «У нас есть законопроект, предложенный нашей администрацией в прошлом году и Сенат его одобрил. Сейчас вопрос в том, как продвинуть его в Конгрессе.

Обычному человеку сложно понять все тонкости законодательного процесса, но у каждого парламента есть правила, и если мы являемся правовыми государствами, то должны следовать им». Он напомнил, что в Европе процесс предоставления помощи Украине тоже дал сбой, когда Виктор Орбан препятствовал, но на него оказали давление и вопрос решился.

Канцлер Министерства иностранных дел и бывший посол Эстонии в США Йонатан Всевиов говорит, что подавляющее большинство американского Конгресса на самом деле поддерживает помощь Украине, но ситуация увязла из-за внутриполитических препятствий.

«Сенат одобрил пакет помощи в Палате представителей, он не дошел до голосования. Я уверен, что если бы он был поставлен на голосование, то большинство проголосовали бы «за», - считает Всевиов. По его словам Европа готовится к тому, чтоб задействовать план В, то есть выделять помощь самостоятельно.

«Хотелось бы надеяться, что американцы поступят правильно, но Европа уже достаточно сильна и, если американцы не смогут одобрить пакет помощи, мы продолжим помогать Украине сами, я думаю», - говорит канцлер МИД Эстонии.

Европейский союз уже решил выделить 50 миллиардов евро помощи Украине на следующие четыре года и сейчас идет работа над пакетом помощи военной техникой и боеприпасами.

«Для полноценного запуска собственной военной промышленности Европе потребуется время, но мы определенно на правильном пути, вопрос в темпах, - говорит Всевиов. - Если учесть сказанное на Мюнхенской конференции, европейские лидеры понимают, что выбора у нас нет - мы должны наладить свою военную промышленность и оказать необходимую помощь Украине».

Если придется, то Европа справится

По словам Йонатана Всевиова, европейский военно-промышленный потенциал  намного больше, чем сейчас продемонстрирован, вопрос в том, как скоро мы сможем реализовать этот потенциал. Год назад под руководством Эстонии была запущена инициатива «Миллион снарядов для Украины».

«Пока мы не смогли этого количества достичь, но мы быстро продвигаемся в нужном направлении, - заверил канцлер. - Действительно, в гонке с противником время имеет большое значение и довольствоваться тем темпом, который был до сих пор, никак нельзя. Но нам еще предстоит пройти долгий путь, украинцы пока держатся».

Канцлер МИД и бывший посол Эстонии в США Йонатан Всевиов.
Канцлер МИД и бывший посол Эстонии в США Йонатан Всевиов. Фото: Tairo Lutter

Но насколько вероятно, что под влиянием внутриполитических проблем США отойдут от роли мирового лидера защиты демократии? Бывший министр и посол в США Марина Кальюранд считает, что это реальная перспектива: «То, что сейчас происходит с Украиной, показывает, что они уже отходят от этой роли. Если послушать республиканцев, особенно Трампа, то они подчеркивают, что для них главное - что происходит в США».

Тут имеет смысл поставить волнующий сегодня многих вопрос, а не случится ли в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом выхода США из НАТО. «Согласно нашей Конституции только Сенат имеет право заключать и расторгать международные договоры, президент не сможет выйти из договорных обязательств НАТО, - заверил посол Кент.

По его словам, Дональд Трамп вовсе не обязательно этого хочет. «По давней традиции кандидаты в президенты иногда говорят во время предвыборной кампании одно, а делают потом другое», - говорит Кент. Также высказался и канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов. 

«Я был послом Эстонии в США в период президентства Трампа. Да, его политика была противоречивой, но, например, присутствие военного контингента из США в Европе именно в этот период выросло, а не уменьшилось», - сказал Всевиов.

По его словам, эта президентская кампания особенно непредсказуема. Против Трампа много судебных дел, которые могут повлиять в какой-то момент на его положение и общественное мнение. «Мы не можем на этот процесс никак повлиять, только наблюдаем. Но на всякий случай Европе нужно готовиться к тому, чтобы мы смогли стоять на ногах и сами», - сказал канцлер. 

Посол США в Эстонии Джордж Кент по месту расположения Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. 
Посол США в Эстонии Джордж Кент по месту расположения Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Фото: Марина Лощина Силы обороны Эстонии

Джорж Кент напомнил, что когда Дональд Трамп был президентом, он все же санкционировал поставку летального оружия Украине, тех же противотанковых комплексов Javelin, поставка которых не была одобрена при президенте Бараке Обаме.

«Будет ли Нарва следующей?»

Этот вопрос очень часто звучал в политических обсуждениях после начала войны РФ против Украины на Донбассе в 2014 году. Сегодня многие снова заговорили о том, что если Украина не выстоит, то нападению могут подвергнуться страны Балтии. Насколько велика такая опасность?
 

«Я думаю, непосредственной угрозы странам Балтии и Польше нет, так как Россия завязла в Украине. У украинцев сейчас очень сложная обстановка, но Россия не смогла достичь ни одной из поставленных два года назад целей».

Йонатан Всевиов

По словам канцлера МИД, сегодня россиянам приходится довольствоваться взятием Авдеевки, а не Харькова или Киева, как они планировали два года назад. Именно поэтому сейчас сопротивление Украины критично важно не только для Балтии и Польши, но и для всей Европы - это дает нам время на подготовку обороны.

«Нужно иметь в виду, что цель России - не только Украина. Россия действительно стремится перекроить всю систему европейской безопасности и это уже представляет опасность для всего проекта единой Европы, какой мы ее знаем, поэтому судьба Украины критически важна», - говорит Всевиов.

Однако, интервью, которое недавно президент Владимир Путин дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону, позволяет предположить, что российский диктатор живет в альтернативной реальности, воображая себя персоной, равной Гитлеру. При этом в его возрасте ждать момента для реализации своих планов пять-семь лет - это слишком долго. Может ли он совершить еще одну агрессию?

«Я в принципе согласен с этой оценкой. Мы знаем не один пример, когда диктаторы думают, что играют историческую роль и считают себя гарантом выживания всей цивилизации, - сказал канцлер Всевиов. - В большинстве случаев это пожилые мужчины, которые осознают свой возраст и поэтому торопятся. Эта война в Украине - попытка такого диктатора спасать давно развалившуюся империю». 

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Февраль, 2024. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Февраль, 2024. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS. Фото: sputnik

Тем не менее, канцлер МИД считает, что не все решения принимает Путин один: «Я думаю, что остальные в его окружении хотят выжить и знают, что НАТО - это ядерный альянс с населением в миллиард человек. Прямое нападение на нас - это верное самоуничтожение, поэтому ни Советский Союз, ни Россия никогда прямо не нападали на НАТО».

Йонатан Всевиов признает, что попытки гибридных атак есть и будут: «Вмешиваться в избирательные кампании, пытаться подкупать нас дешевыми энергоносителями - это все было использовано много лет... Я не знаю, что происходит в голове у Путина, но я уверен, что люди, которые там контролируют и деньги и оружие - не дураки».

В Уставе НАТО сказано, что все решения принимаются консенсусом, но что на практике означает? Что, если Венгрия или Турция будут против задействования механизма коллективной обороны? «Пятая статья устава НАТО сформулирована таким образом, что ни одно государство не может препятствовать другим союзникам, если они хотят прийти на помощь», - ответил канцлер.

Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне срабатывает всегда: если одно из государств-членов подвергнется нападению, остальные будут рассматривать это как нападение на себя и принимать любые меры, которые они сочтут необходимыми, чтобы помочь своим союзникам.

Статья сама по себе никому не предписывает, что именно делать. В НАТО разрабатываются более детальные планы, ставятся задачи перед конкретными вооруженными силами. Уже принято решение о размещении межнациональных сил в странах Балтии и Польше.

Боевые группы в Эстонии состоят в основном из военных Великобритании и Франции. В Литве есть немцы, задача которых - немедленно оказаться здесь, если будет необходимо. «Если кто-то соберется предпринять против Эстонии или Литвы агрессию, то это будет также агрессия против тех стран, чьи боевые группы уже находятся здесь», - говорит канцлер МИД.

Есть планы действий на случай, если ситуация становится более угрожающей - тогда сюда немедленно привлекаются дополнительные войска. «Эта структура создавалась на протяжении всей истории НАТО. Альянс бывал и в более сложных ситуациях во время холодной войны, - говорит Всевиов. - НАТО приходилось защищать, например, Берлин, который был окружен советскими войсками». 

Сегодня особенно хорошо осознается важность коллективной обороны НАТО, происходит переосмысление политики сдерживания. «Это означает, что в граничащих с РФ странах будет достаточное количество военного потенциала, чтобы все понимали, что неразумно нападать на нас потому, что мы отреагируем и накажем», - уверенно заключил Йонатан Всевиов.

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