В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса за финансирование украинской армии

Российские государственные информационные агентства процитировали заявление ФСБ, в котором говорится, что они задержали в центре Екатеринбурга 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с двойным российско-американским гражданством, которая занималась оказанием финансовой помощи за рубежом.