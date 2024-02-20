Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила во вторник, что арестовала женщину с двойным гражданством США и России, которую подозревают в государственной измене и финансировании украинской армии, сообщают российские государственные СМИ.
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В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса за финансирование украинской армии
Российские государственные информационные агентства процитировали заявление ФСБ, в котором говорится, что они задержали в центре Екатеринбурга 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с двойным российско-американским гражданством, которая занималась оказанием финансовой помощи за рубежом.