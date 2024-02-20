Напряженная ситуация: в Йыхви мужчина направил на полицейского стартовый пистолет

Лишь вопрос времени, когда будет застрелен человек со стартовым пистолетом

Всего несколько недель назад в интервью Postimees генеральный директор PPA Эгерт Беличев заявил, что люди, размахивающие предметами, похожими на оружие, причиняют полиции все больше головной боли.

PPA обеспокоен страйкболовыми пистолетами, стартовыми пистолетами и т. д., которые выглядят как огнестрельное оружие. По мнению Беличева, в этой сфере потребуются дополнительные нормативные акты, например, обязанность регистрировать такое оружие. «Это очень большая опасность, потому что в первую очередь это влияет на чувство социальной защищенности, если в любом магазине можно купить оружие, похожее на огнестрельное. А во-вторых, это неизбежно приведет нас к ситуации, когда мы окажемся вынуждены применить настоящий пистолет и настоящие боеприпасы против человека с игрушечным пистолетом», - сказал он.