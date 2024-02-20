В воскресенье в 19:30 полиция большими силами отреагировала на событие в городе Йыхви, где 62-летний мужчина совершил на улице выстрел из предмета, напоминающего огнестрельное оружие.
Напряженная ситуация: в Йыхви мужчина направил на полицейского стартовый пистолет
Полиция оцепила территорию, где предположительно мог находиться мужчина. Когда полицейские вошли на территорию садового участка, послышалось несколько выстрелов и был замечен приближающийся к полицейским мужчина с пистолетом в руке.
По словам начальника Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, полиция неоднократно требовала от мужчины сложить оружие. «Хотя подозреваемый бросил пистолет и опустился на колени, он сразу же попытался схватить его снова. Ситуация была очень опасной, и полицейские в таком случае имеют право применить табельное оружие, чтобы отвести опасность», - пояснил Клиймант.
Полицейский выстрелил в мужчину резиновыми пулями. Затем подозреваемый отбросил пистолет еще дальше и был задержан полицией.
Полиция установила, что это был стартовый пистолет. В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены различные предметы, похожие на оружие, предмет, напоминающий ручную гранату, и разнообразные детонаторы.
По словам Клийманта, стартовый пистолет на вид аналогичен огнестрельному оружию. «Различить их визуально невозможно. Поэтому понятно, что прохожие были напуганы, а полицейские не могут узнать, огнестрельное ли это оружие или что-то еще, пока не увидят оружие вблизи. Это означает, что в таких случаях полиция всегда исходит из того, что это огнестрельное оружие, и, следовательно, событие с очень высокой степенью опасности», - пояснил он. В такой ситуации полицейским также разрешено применять огнестрельное оружие, добавил Клиймант.
У полицейских есть пневамтические пистолеты с резиновыми пулями, которые при попадании в человека вызывают боль, но не опасны для жизни, в отличие от боеприпасов к огнестрельному оружию. «К счастью, на этот раз нам удалось задержать подозреваемого, так что в результате инцидента никто не пострадал», - добавил начальник отделения.
В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.
Лишь вопрос времени, когда будет застрелен человек со стартовым пистолетом
Всего несколько недель назад в интервью Postimees генеральный директор PPA Эгерт Беличев заявил, что люди, размахивающие предметами, похожими на оружие, причиняют полиции все больше головной боли.
PPA обеспокоен страйкболовыми пистолетами, стартовыми пистолетами и т. д., которые выглядят как огнестрельное оружие. По мнению Беличева, в этой сфере потребуются дополнительные нормативные акты, например, обязанность регистрировать такое оружие. «Это очень большая опасность, потому что в первую очередь это влияет на чувство социальной защищенности, если в любом магазине можно купить оружие, похожее на огнестрельное. А во-вторых, это неизбежно приведет нас к ситуации, когда мы окажемся вынуждены применить настоящий пистолет и настоящие боеприпасы против человека с игрушечным пистолетом», - сказал он.