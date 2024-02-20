Небоскреб на небоскребе: чем закроют «дырку» на Тартуском шоссе

И правда, с этим фрагментом одной из центральных улиц столицы надо что-то делать. Начало Тартуского шоссе производит впечатление незаконченного: слева - задний фасад давно привычной «вешалки» банка SEB, справа - невнятное сооружение под названием Kompassi maja, затем зияет парковка, а рядом испещренный граффити ночной клуб Cathouse, который начинал свою жизнь как валютный магазин «Турист».