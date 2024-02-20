Старейшина Ласнамяэ Юрченко возмущена антивоенной выставкой

11.03.2022, Tallinn. Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Напомним, что вчера в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) подвергла ее критике.

«Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства, и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект», - считает центристка.

По ее мнению, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.

Старейшина считает, что такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например, в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. «Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели», - считает Юрченко.