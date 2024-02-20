Появившийся на улицах Таллинна арт-проект «Момент» вызвал общественную дискуссию и противоречивые мнения. Его авторы Estookin и Ребека Парбус, вероятно, добились того, чего хотели – заставить людей задуматься о свободе и ее цене, пишет вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.
Вице-мэр не согласен со старейшиной Ласнамяэ: не наше дело запрещать искусство, боль войны нельзя скрывать (1)
На этой неделе Эстония отмечает годовщину своей независимости. Есть повод задуматься о нашей свободе. К сожалению, день рождения нашей страны также знаменует имевшее место два года назад начало полномасштабной войны России на Украине. В наш праздник мы не можем это игнорировать, потому что украинцы борются за такое же право быть свободными и жить в мире.
Война травматична, как и фантазийная визуализация нашего города. Мы должны ценить то, что имеем, и не должны забывать, что мы сами воссоздаем свободу каждый день и сама по себе она не может быть постоянной. Наша задача – поддержать Украину в ее борьбе. Чтобы сохранить нашу с таким трудом завоеванную свободу, мы должны сознательно работать, потому что только так мы сможем не допустить у нас того, что происходит в Украине.
В демократическом обществе у художников есть творческая свобода, и если у них есть желание публично выразиться, неуместно заявлять, что обсуждение должно вестись за закрытыми дверями. Давить на болевые точки общества – это право и свобода художника.
У города Таллинна нет здесь никакой роли ни в разрешении этой выставки, ни в ее запрете. Однако каждый имеет право на свое мнение. Мне кажется, этой дискуссии хотели сами художники. Так давайте подумаем и обсудим нашу свободу и то, как каждый из нас может внести свой вклад в ее продление.
Старейшина Ласнамяэ Юрченко возмущена антивоенной выставкой
Напомним, что вчера в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) подвергла ее критике.
«Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства, и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект», - считает центристка.
По ее мнению, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.
Старейшина считает, что такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например, в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. «Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели», - считает Юрченко.