Разведка Латвии: белорусское общество настороженно относится к России

В прошлом году Беларусь продолжила гибридные операции против Латвии, Литвы и Польши, используя мигрантов из третьих стран и содействуя их незаконному пересечению границы, сообщили представители бюро.

Белорусский режим и подконтрольные ему СМИ также организовывали информационные кампании, пытаясь представить Латвию, Литву и Польшу во все более негативном свете.

По данным Бюро, признаков ослабления этой тенденции в обозримом будущем нет: Беларусь вместе с Россией угрожает Латвии различными формами гибридной войны.

Несмотря на поддержку Россией белорусского режима и политической элиты, белорусское общество по-прежнему очень неохотно относится к сближению двух стран.

Александр Лукашенко и его правительство стремятся создать впечатление, что прямого участия в войне против Украины Беларуси удалось избежать.

Это важно для белорусского режима, поскольку население страны негативно относится к войне России против Украины и особенно возмущено идеей прямого участия Беларуси в этой войне, отмечают.

В агентстве пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев белорусская общественность негативно относится как к передвижению наемников из ЧВК Вагнера в Беларусь, так и к решению разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

2023 год ознаменовал новую тенденцию в белорусской политике, в которой большее внимание уделяется национальной обороне и укреплению белорусских вооруженных сил.