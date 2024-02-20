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Разведка Латвии: белорусское общество настороженно относится к России

BNS
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: Maxim Shemetov

Несмотря на то, что режим в Минске и политическая элита поддерживают Москву, белорусская общественность по-прежнему настороженно относится к сближению Беларуси с Россией, особенно в сфере безопасности и обороны, говорится в ежегодном отчете латвийского Бюро по защите Конституции.

В прошлом году Беларусь продолжила гибридные операции против Латвии, Литвы и Польши, используя мигрантов из третьих стран и содействуя их незаконному пересечению границы, сообщили представители бюро.

Белорусский режим и подконтрольные ему СМИ также организовывали информационные кампании, пытаясь представить Латвию, Литву и Польшу во все более негативном свете.

По данным Бюро, признаков ослабления этой тенденции в обозримом будущем нет: Беларусь вместе с Россией угрожает Латвии различными формами гибридной войны.

Несмотря на поддержку Россией белорусского режима и политической элиты, белорусское общество по-прежнему очень неохотно относится к сближению двух стран.

Александр Лукашенко и его правительство стремятся создать впечатление, что прямого участия в войне против Украины Беларуси удалось избежать.

Это важно для белорусского режима, поскольку население страны негативно относится к войне России против Украины и особенно возмущено идеей прямого участия Беларуси в этой войне, отмечают.

В агентстве пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев белорусская общественность негативно относится как к передвижению наемников из ЧВК Вагнера в Беларусь, так и к решению разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

2023 год ознаменовал новую тенденцию в белорусской политике, в которой большее внимание уделяется национальной обороне и укреплению белорусских вооруженных сил.

В прошлом году расходы белорусского оборонного бюджета увеличились более чем на 50 процентов, что стало самым большим увеличением за последние годы – примерно до 1,4–1,6 процента ВВП.

Несмотря на значительное увеличение расходов на оборону, большая часть общих расходов по-прежнему направляется на внутреннюю безопасность.

Сотрудничество Беларуси с Россией играет важную роль в так называемом федеральном государственном проекте, в рамках которого финансируются различные программы по нескольким направлениям политики.

Это открывает для России возможность инвестировать в военную инфраструктуру Беларуси в своих целях, тем самым еще больше усиливая свое присутствие и влияние в стране, подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на очевидные проблемы, белорусское правительство выражает оптимизм по поводу ожидаемого экономического роста.

Однако, по мнению ведомства, прогнозы белорусского правительства не соответствуют действительности.

Прогнозы в части экономического развития Беларуси и бюджета на 2024 год считаются слишком оптимистичными, предполагающими плавное экономическое развитие и возможность продолжать заимствования на внешнем рынке, несмотря на все внешние факторы, включая влияние санкций Евросоюза и США.

Экономическое и финансовое положение Беларуси уже демонстрирует противоположную тенденцию, подчеркивают в ведомстве.

Хотя Беларусь считает Китай одним из своих важнейших экономических партнеров, санкции ЕС и США против Беларуси существенно ослабили привлекательность страны как объекта инвестиций.

В результате санкций Китай стал более осторожным как в кредитовании, так и в развитии совместных проектов регионального значения.

Кроме того, хотя экономическое сотрудничество России с Беларусью считается очень тесным, Россия, учитывая необходимость сосредоточиться на сохранении стабильности своей экономики и финансовой системы, стала также более осторожной.

Эти факторы заставили Беларусь активнее искать новых зарубежных партнеров и возможные рынки сбыта своих товаров.

Важнейшим событием политического ландшафта Беларуси в 2024 году станут парламентские выборы.

Белорусский режим делает все возможное, чтобы обеспечить себе максимальную поддержку и участие населения в выборах, поэтому можно предположить, что правительство готово увеличить бюджетные расходы на некоторые местные инфраструктурные проекты и социальные программы.

Хотя правительство Беларуси признает необходимость более масштабных структурных реформ для обеспечения конкурентоспособной заработной платы в государственном секторе и способности предоставлять высококачественные государственные услуги, усилия в этой области пока не увенчались успехом.

За последний год, по данным ведомства, существенных изменений в восприятии белорусским населением положения в стране не произошло.

Неудовлетворенность политической ситуацией в целом высока, однако повсеместное подавление оппозиции, СМИ и свободного общества значительно снизило вероятность масштабных протестов.

По этой причине значительная часть публичной деятельности либеральных партий и оппозиции в Беларуси исчезла из поля зрения – очевидно, что они перешли в подполье.

После сфальсифицированных президентских выборов 2020 года в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов уровень репрессий со стороны белорусских властей в отношении оппозиции остается очень высоким, подчеркивают в ведомстве.

В Беларуси более 1500 политзаключенных, однако масштабы репрессий, по оценкам латвийской разведки, значительно больше.

Белорусское правительство также продолжает рьяное преследование за рубежом белорусов, выступающих против режима Лукашенко.

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