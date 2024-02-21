В Казани стартовали Игры будущего - международный мультиспортивный турнир, в котором принимает участие 260 команд, более 2000 спортсменов из более чем ста стран. Среди участников обнаружилась и смешанная команда, состоящая из латвийских и эстонских спортсменов.
Скандал ⟩ Эстонские спортсмены выступают на турнире под эгидой Путина. Клуб: категорически осуждаем
Игры будущего - это масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта науки и технологий, основанное на концепции «фиджитал», разъясняет портал tatar-inform.ru.
Слово «фиджитал» - микс из двух слов: «physical» (физический) и «digital» (цифровой). То есть фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Сначала команды сражаются между собой на игровой приставке, а затем выясняют сильнейшего на реальной площадке. Голы складываются - получается итоговый результат.
В списке дисциплин Игр фиджитал-футбол, баскетбол, единоборства, гонки и многое другое. Среди прочего есть и фиджитал-хоккей, а среди хоккейных команд, принимающих участие в соревнованиях, заявлена и команда Baltic Select, в составе которой игроки из Эстонии и Латвии - Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов, Отар Сакхокия, Алексейс Поповс, Эрвинс Муштуковс, Кирилс Тамбиевс.
Под эгидой Путина
Их приезд на Игры не остался незамеченным. Об этом в числе прочих сообщило одно из крупных российских информагентств.
Игры будущего проводятся впервые, и мероприятие получилось действительно масштабным. Призовой фонд, например, составляет 10 миллионов долларов. Прогнозируемое число зрителей на стриминговых площадках - 150 миллионов человек.
Считается, что инициатором и идейным вдохновителем Игр является президент Российской Федерации Владимир Путин. Также накануне по новостным каналам прошли новости о том, что он собирается лично присутствовать на официальном открытии Игр.
Балтия = Бахрейн?
С момента начала военной агрессии России в Украине российские и белорусские спортсмены оказались в международной изоляции. И сейчас отдельно отмечается тот факт, что Игры будущего стали одним из первых масштабных событий после изоляции российского спорта, на которое удалось привлечь 277 команд из 107 стран мира.
Эстония и Латвия с начала войны резко осудили российскую военную агрессию. Международная обстановка и решения международных спортивных федераций также затронули и страны Балтии. Например, эстонские спортсмены не принимают участия в соревнованиях, на которых выступают россияне, также, разумеется, не ездят на соревнования в Россию. Как получилось, что смешанная команда из стран Балтии принимает участие в мероприятии, проводимом под эгидой Путина?
Поиски информации привели нас на сайт Игр будущего, где в команде Baltic Select (фиджитал-хоккей) были обнаружены имена нескольких игроков-хоккеистов со всеми данными, в том числе датами рождения и городами - например, Тарту и Рига. Но очень странным образом команда почему-то представляет Бахрейн.
Попытки связаться с организаторами мероприятия наткнулись на глухую стену - все вопросы могли задать лишь аккредитованные журналисты, поэтому вопросы, почему команда представляет Бахрейн, кто тренирует команду, остались без ответа. Просьба об интервью с игроками также была проигнорирована.
Клуб осудил поведение игроков
Дальнейшие поиски по именам заявленных от Baltic Select хоккеистов привели в тартуский хоккейный клуб Tartu Välk 494, где мы нашли в списках игроков команды те же имена и такие же даты рождения - с большой долей вероятности речь идет об одних и тех же людях. Причем сразу четверо из одной команды – уже больше похоже на факт, а не совпадение.
Мы направили запрос руководству клуба.
«Последняя игра Tartu Välk 494 состоялась 10 февраля, следующая запланирована на 2 марта, из-за чего тренер решил в этот период взять двухнедельную тренировочную паузу, - пишет руководство клуба в своем ответе. – Поскольку наш клуб не является профессиональной хоккейной командой, мы не контролируем, каким образом игроки проводят свое свободное время», - сообщили из клуба.
По словам представителя клубы, команда Tartu Välk 494 не была в курсе того, что некоторые игроки решили принять участие в этом турнире, а впервые узнали об этом от журналиста.
«У нас нет информации о том, кто из игроков клуба или же в каком составе играет команда упомянутых вами хоккеистов. Также нет информации и о том, кто из игроков принимал участие в различных турнирах за рубежом, как в Европе, так и других странах. Команда Tartu Välk 494 категорически осуждает решение игроков участвовать в этом турнире в России», - заявили в клубе.
«Не понимают глубины зла»
По этому поводу высказался и вице-канцлер по делам спорта Министерства культуры Тарви Пюрн.
«С началом войны Эстония вместе со странами-единомышленниками очень четко выразила позицию о том, что всякое сотрудничество с Россией и Беларусью как в спортивной, так и в культурной сфере прекращено. Кровавая война России в Украине не окончена, и мы должны отстаивать победу Украины», - сказал вице-канцлер.
По его словам, учитывая автономию спортивной сферы, решения об участии и неучастии в соревнованиях или спортивных мероприятиях может принимать сам спортсмен или спортивное объединение, а не Эстонское государство, в соответствии с его моральным компасом.
«Однако участие в спортивном мероприятии в России ясно показывает, что они не понимают глубины зла России как агрессора и равнодушны к военным преступлениям, в которых, среди прочего, погибло множество украинских спортсменов. Надеюсь, что Федерация хоккея Эстонии отнесется к решению спортсменов с должной серьезностью», - заключил Пюрн.
Юридически все корректно?
То, что игроки из Эстонии и Латвии отправились на достаточно сомнительный в нынешних условиях турнир, не является на самом деле наказуемым. Дело в том, что санкции МОК или любые другие решения спортивных организаций по отстранению россиян и белорусов от международного спорта, не распространяются на этот мультиспортивный турнир.
Фиджитал-спорт явление очень молодое, поэтому ни одна спортивная организация еще не разработала регламент. Поэтому никаких санкций ни от Международного олимпийского комитета, ни от стран, откуда приехали спортсмены, быть не может. Однако Baltic Select почему-то решила представлять Бахрейн.