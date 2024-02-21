Скандал ⟩ Эстонские спортсмены выступают на турнире под эгидой Путина. Клуб: категорически осуждаем

«Последняя игра Tartu Välk 494 состоялась 10 февраля, следующая запланирована на 2 марта, из-за чего тренер решил в этот период взять двухнедельную тренировочную паузу, - пишет руководство клуба в своем ответе. – Поскольку наш клуб не является профессиональной хоккейной командой, мы не контролируем, каким образом игроки проводят свое свободное время», - сообщили из клуба.

По словам представителя клубы, команда Tartu Välk 494 не была в курсе того, что некоторые игроки решили принять участие в этом турнире, а впервые узнали об этом от журналиста.

«У нас нет информации о том, кто из игроков клуба или же в каком составе играет команда упомянутых вами хоккеистов. Также нет информации и о том, кто из игроков принимал участие в различных турнирах за рубежом, как в Европе, так и других странах. Команда Tartu Välk 494 категорически осуждает решение игроков участвовать в этом турнире в России», - заявили в клубе.

«Не понимают глубины зла»

По этому поводу высказался и вице-канцлер по делам спорта Министерства культуры Тарви Пюрн.

«С началом войны Эстония вместе со странами-единомышленниками очень четко выразила позицию о том, что всякое сотрудничество с Россией и Беларусью как в спортивной, так и в культурной сфере прекращено. Кровавая война России в Украине не окончена, и мы должны отстаивать победу Украины», - сказал вице-канцлер.