Продажи новых легковых автомобилей в Европе продолжают расти

Продажи новых автомобилей в ЕС демонстрировали рост на протяжении всего прошлого года, информирует AMTEL.

В странах Евросоюза в январе 2024 года было продано 851 690 новых легковых автомобилей, что превысило результат января прошлого года на 12,1 процента.

В январе объемы продаж выросли в сегментах электромобилей, гибридных автомобилей, подключаемых гибридов и отчасти бензиновых автомобилей, в то время как продажи дизельных автомобилей продолжают снижаться.

Продажи новых легковых автомобилей в январе быстро выросли на всех основных рынках Евросоюза - на 19,1 процента в Германии, на 10,6 процента в Италии, на 9,2 процента во Франции и на 7,3 процента в Испании.

Среди стран Балтии рост продаж новых автомобилей в этом году был зафиксирован только в Литве – на 2,4 процента.

Тем временем латвийский рынок сократился на 12,3 процента, а рынок Эстонии – на 11,1 процента, сообщает AMTEL.