Парламент Эстонии осудил деятельность России по депортации украинских детей

Принятие представленного 79 депутатами заявления Рийгикогу «О возвращении депортированных Россией детей в Украину» поддержали 79 членов Рийгикогу.

В заявлении Рийгикогу отмечает, что в соответствии с международным правом, намеренная и системная депортация детей из Украины в Россию и в Беларусь является военным преступлением и геноцидом. Согласно заявлению, целью России и Беларуси является уничтожить украинские народ и идентичность, вместе с тем убивая, раня, травмируя и депортируя украинских детей. В течение развязанной Российской Федерацией в 2014 году агрессивной войны с территории Украины в Россию были вывезены сотни тысяч детей.

«Рийгикогу жестко осуждает намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией и Беларусью детей из Украины и решение России выдать украинским детям гражданство в упрощенном порядке с целью насильственным образом изменить идентичность детей и ассимилировать их в российское общество», - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, Рийгикогу требует от России и Беларуси освободить депортированных из Украины детей и обеспечить их безопасное возвращение в Украину и призывает все государства способствовать возвращению детей в Украину и вести с этой целью сотрудничество.