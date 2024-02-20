Сегодня Рийгикогу выступил с заявлением, в котором осуждает намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией украинских детей и требует освобождения детей и их безопасного возвращения в Украину.
Парламент Эстонии осудил деятельность России по депортации украинских детей
Принятие представленного 79 депутатами заявления Рийгикогу «О возвращении депортированных Россией детей в Украину» поддержали 79 членов Рийгикогу.
В заявлении Рийгикогу отмечает, что в соответствии с международным правом, намеренная и системная депортация детей из Украины в Россию и в Беларусь является военным преступлением и геноцидом. Согласно заявлению, целью России и Беларуси является уничтожить украинские народ и идентичность, вместе с тем убивая, раня, травмируя и депортируя украинских детей. В течение развязанной Российской Федерацией в 2014 году агрессивной войны с территории Украины в Россию были вывезены сотни тысяч детей.
«Рийгикогу жестко осуждает намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией и Беларусью детей из Украины и решение России выдать украинским детям гражданство в упрощенном порядке с целью насильственным образом изменить идентичность детей и ассимилировать их в российское общество», - отмечается в заявлении.
Согласно заявлению, Рийгикогу требует от России и Беларуси освободить депортированных из Украины детей и обеспечить их безопасное возвращение в Украину и призывает все государства способствовать возвращению детей в Украину и вести с этой целью сотрудничество.
Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, частью которого является возвращение лиц, депортированных в Россию и Беларусь, и ценит создание международной коалиции по возвращению депортированных детей. Рийгикогу также выражает Международному уголовному суду признание за деятельность по борьбе с безнаказанностью, в частности, за выданные в марте 2023 года ордеры на арест Президента Российской Федерации и российского уполномоченного по правам ребенка по обвинению в незаконной депортации и переселении украинских детей.
С начала 2022 года Рийгикогу выступил с восемью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Среди прочего, Рийгикогу признал деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в военной агрессии против Украины геноцидом против украинского народа, объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу также поддержал создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации, призвал государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить прилагать усилия по созданию специального международного трибунала.
В мае 2023 года Рийгикогу принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В соответствии с документом, это - единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств. В июне Рийгикогу выступил с заявлением, в котором звучит требование привлечь к ответственности лиц, спланировавших, подготовивших, инициировавших и совершивших преступление агрессии против Украины, а также призыв создать для этого специальный международный трибунал под эгидой ООН.