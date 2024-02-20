В 2023 году подержанных автомобилей в Эстонии было зарегистрировано почти на четверть меньше, чем в позапрошлом: причиной может быть сокращение времени ожидания новых машин.
Почему? ⟩ Подержанных автомобилей в Эстонии регистрируют все меньше
В 2023 году в Транспортном департаменте было зарегистрировано около 32 тысяч подержанных автомобилей, что почти на 16% меньше, чем годом ранее.
Изменение может быть связано с большей доступностью новых автомобилей, а также с сокращением времени ожидания.
В этом году ожидается увеличение продаж как подержанных, так и новых автомобилей за счет налога на автотранспортные средства.
«Если на протяжении нескольких лет на рынке новых автомобилей в первую очередь сказывались сроки поставок до года, что было связано как с нехваткой чипов, так и с нехваткой сырья, то в прошлом году он стабилизировался и сроки поставки автомобилей существенно сократились», - отмечает Йоханнес Вейрам, руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.
«Вероятно, причина снижения продаж подержанных автомобилей в прошлом году заключалась в том, что уже в третьем квартале прошлого года покупка новой машины занимала один-два месяца. Если налог на автотранспортные средства будет введен в 2025 году, рынок подержанных автомобилей может быть очень хорошим в этом году, как и продажи новых автомобилей», - полагает Вейрам.
BMW, Volvo и Volkswagen входят в тройку самых популярных марок подержанных автомобилей.
«Вероятно здесь играет роль бренд, особенно в случае с BMW», - рассуждает Вейрам.
Corolla и гибридные RAV4 являются наиболее популярными моделями японского автопроизводителя Toyota.
«Преимущества подержанного автомобиля заключаются, прежде всего, в том, что автомобиль доступен сразу, часто предлагается в полной комплектации, в комплект также входит зимняя или летняя резина. Кроме того, автомобиль уже пережил первоначальное снижение цен», - дополняет картину Вейрам.
По его словам, цена среднего подержанного автомобиля в прошлом году в автосалоне Elke составляла 19 000 евро.
«Наш опыт показывает, что автомобили стоимостью до 25 000 евро часто покупаются сразу, без использования дополнительного финансирования. Поэтому данный ценовой диапазон вполне доступен потребителю», — поясняет руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.
Йоханнес Вейрам рекомендует перед покупкой подержанного автомобиля проверить его в автосалоне.
«Автосалоны имеют возможность лучше проверять особенности конкретных марок и моделей. В то же время спокойнее отдавать предпочтение автомобилям с гарантией, что снижает непредвиденные расходы», - указывает он.
В дилерских центрах Elke большая часть продаваемых автомобилей находится в эксплуатации в течение одного-двух периодов лизинга, поэтому средний возраст автомобилей составляет 4 года, подчеркивает Вейрам.