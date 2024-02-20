Почему? ⟩ Подержанных автомобилей в Эстонии регистрируют все меньше

В 2023 году в Транспортном департаменте было зарегистрировано около 32 тысяч подержанных автомобилей, что почти на 16% меньше, чем годом ранее.

Изменение может быть связано с большей доступностью новых автомобилей, а также с сокращением времени ожидания.

В этом году ожидается увеличение продаж как подержанных, так и новых автомобилей за счет налога на автотранспортные средства.

«Если на протяжении нескольких лет на рынке новых автомобилей в первую очередь сказывались сроки поставок до года, что было связано как с нехваткой чипов, так и с нехваткой сырья, то в прошлом году он стабилизировался и сроки поставки автомобилей существенно сократились», - отмечает Йоханнес Вейрам, руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.

«Вероятно, причина снижения продаж подержанных автомобилей в прошлом году заключалась в том, что уже в третьем квартале прошлого года покупка новой машины занимала один-два месяца. Если налог на автотранспортные средства будет введен в 2025 году, рынок подержанных автомобилей может быть очень хорошим в этом году, как и продажи новых автомобилей», - полагает Вейрам.

BMW, Volvo и Volkswagen входят в тройку самых популярных марок подержанных автомобилей.

«Вероятно здесь играет роль бренд, особенно в случае с BMW», - рассуждает Вейрам.

Corolla и гибридные RAV4 являются наиболее популярными моделями японского автопроизводителя Toyota.