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Искусственный интеллект не пускают на выборы

Наталия Гребнева
, журналист
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Искусственный интеллект активизировал предвыборные фейки.
Искусственный интеллект активизировал предвыборные фейки. Фото: freepik.com

Фейковый контент, создаваемый искусственным интеллектом (ИИ), может повлиять на результаты выборов в США и ЕС. Техногиганты добровольно решили ограничивать нечеловеческий разум в попытках плодить фейки. Однако не все компании согласились пойти на такой шаг.

В начале июня должны состояться выборы в Европейский парламент, а в ноябре 2024 года – президентские выборы в США. Политологи уже сейчас стращают, что не кто иной, как искусственный интеллект будет приводить политиков к успеху и назначать президентов.

По мнению ученого Итана Буэно де Мескита из Чикагского университета, 2024 станет годом выборов ИИ, как 2016 и 2020 годы были годами выборов в социальных сетях, когда информация из них начала больше всего влиять на мнение избирателей.

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