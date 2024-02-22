Фейковый контент, создаваемый искусственным интеллектом (ИИ), может повлиять на результаты выборов в США и ЕС. Техногиганты добровольно решили ограничивать нечеловеческий разум в попытках плодить фейки. Однако не все компании согласились пойти на такой шаг.
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Искусственный интеллект не пускают на выборы
В начале июня должны состояться выборы в Европейский парламент, а в ноябре 2024 года – президентские выборы в США. Политологи уже сейчас стращают, что не кто иной, как искусственный интеллект будет приводить политиков к успеху и назначать президентов.