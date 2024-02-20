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Торгово-промышленная палата: необходимо увеличить порог необлагаемых налогом расходов на здоровье работников

BNS
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Майт Пальтс.
Майт Пальтс. Фото: Tairo Lutter

Эстонская торгово-промышленная палата в очередной раз обратилась в Министерство финансов и Министерство социальных дел с предложением увеличить порог необлагаемых налогом расходов на здоровье работников с нынешних 100 евро до 250 евро, что составляет около 83 евро в месяц и 1000 евро в год на одного сотрудника.

Увеличение необлагаемого налогом лимита необходимо прежде всего потому, что в результате быстрой инфляции последних лет покупательная способность 100 евро снизилась, и будет продолжать терять свою ценность в ближайшие годы. По сравнению с тем временем, когда лимит вступил в силу, индекс потребительских цен увеличился почти на 45 процентов.

Проблемой также является тот факт, что работодателю разрешено возмещать без уплаты налогов лишь небольшую часть расходов на здоровье работника. Представители Торгово-промышленной палаты предложили добавить в список необлагаемых налогом расходов на укрепление здоровья, например расходы, связанные с медицинскими услугами, такими как вакцинация или платные медицинские осмотры, а также добавить в этот список услуги массажа.

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