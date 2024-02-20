Торгово-промышленная палата: необходимо увеличить порог необлагаемых налогом расходов на здоровье работников

Эстонская торгово-промышленная палата в очередной раз обратилась в Министерство финансов и Министерство социальных дел с предложением увеличить порог необлагаемых налогом расходов на здоровье работников с нынешних 100 евро до 250 евро, что составляет около 83 евро в месяц и 1000 евро в год на одного сотрудника.