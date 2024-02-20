Госконтроль: программа безопасности дорожного движения раздута, Эстония далека от достижения поставленных целей

«Программа безопасности дорожного движения в ее нынешнем виде раздута и Эстония далека от достижения поставленных общенациональных целей, – отметил государственный контролер Янар Хольм. – В течение многих лет Эстония шла по пути снижения смертности на дорогах, но в последние годы этот процесс застопорился, причем теперь мы все больше удаляемся от намеченной цели. Хотя на бумаге поставлены похвальные цели, они не подкреплены достаточным количеством денег или действий».

Есть два способа преодолеть это противоречие, продолжил Янар Хольм. «Либо финансировать мероприятия, необходимые для достижения цели, либо привести цели в соответствие с реальными возможностями. Цель, не подкрепленная ресурсами, может быть верной и благородной по сути, но вместо того, чтобы создавать иллюзию, честнее рассказать общественности о том, чего на самом деле можно достичь с помощью имеющихся ресурсов», – считает он.

Цель программы безопасности дорожного движения – иметь к концу 2025 года не более сорока смертей на дорогах в среднем за три года. Однако, по оценке Государственного контроля, к концу следующего года это вряд ли будет достигнуто. В среднем за три последних года количество смертей на дорогах остается на уровне около 55, так что цель становится недостижимой.