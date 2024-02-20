Юри Ратас критикует центристов: такому аморальному запугиванию нет места в обществе

Центрист Лаури Лаатс сказал в своем последнем интервью Delfi, что русскоязычные люди в Эстонии не хотят подписывать заявление об отставке Каи Каллас, поскольку живут в страхе, что их из-за этого депортируют.

«Грустно видеть, как авторитетные центристы занимаются маргинализацией партии и сеют ненужный страх в обществе», - написал в своих социальных сетях Юри Ратас, ссылаясь на статью Лаури Лаатса.

По мнению Ратаса, масло в огонь подливает и глава молодежной организации Центристской партии Валентина Бортновски, которая считает, что русскоязычные люди опасаются лишения эстонского гражданства.

«Такому аморальному запугиванию нет места в обществе, - пишет Юри Ратас. - Если человек чем-то обеспокоен, задача политика должна заключаться в том, чтобы опровергнуть все необоснованные опасения».

В январе этого года Юри Ратас покинул Центристскую партию и присоединился к партии «Отечество». На пресс-конференции политик огласил свои дальнейшие планы с учетом разногласий, возникших у него с нынешним руководством Центристской партии. «В прошлом Центристская партия уже вела себя подобным образом. Жаль, что парадигма Центристской партии изменилась», - добавил бывший центрист.

По мнению Ратаса, задача политиков должна заключаться в том, чтобы побудить людей участвовать в политике, уменьшить страх в обществе и дать людям уверенность в том, что можно вместе отстаивать важные для страны ценности.

«Эстония - демократическая страна, в которой разрешена свобода слова», - подытожил свой комментарий Юри Ратас.