Умер футболист, сделавший Германию чемпионом мира

Играя на позиции левого защитника, Бреме представлял Германию в 86 матчах. Самым крупным из них стал финал чемпионата мира 1990 года, где Бреме забил победный гол Аргентине со счетом 1:0 с пенальти на 85-й минуте. Он также играл в финале чемпионата мира 1986 года, но тогда Аргентина выиграла 3:2.