Андреас Бреме, забивший гол за Германию в финале чемпионата мира по футболу 1990 года, умер в возрасте 63 лет.
Умер футболист, сделавший Германию чемпионом мира
Играя на позиции левого защитника, Бреме представлял Германию в 86 матчах. Самым крупным из них стал финал чемпионата мира 1990 года, где Бреме забил победный гол Аргентине со счетом 1:0 с пенальти на 85-й минуте. Он также играл в финале чемпионата мира 1986 года, но тогда Аргентина выиграла 3:2.
Помимо титула чемпиона мира, Бреме дважды становился чемпионом Германии. В 1987 году он выиграл Бундеслигу с мюнхенской «Баварией», а в 1998 году — с «Кайзерслаутерном». Кроме того, ему удалось выиграть чемпионат Италии в 1989 году в составе миланского «Интера».