Умер 35-летний сын главы «Роснефти» Игоря Сечина

Согласно реестру, Иван Сечин умер 5 февраля. Публично о его смерти не сообщалось, передает «Медуза».

«Медиазона» пишет, что проверила запись в реестре и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, проживавшего в Москве по адресу Шведский тупик, 3. РБК называло это здание «домом для соратников Путина» и писало, что там жил Игорь Сечин.

О смерти Ивана Сечина сообщает также анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Источник канала утверждает, что официальной причиной смерти Сечина-младшего якобы назван «оторвавшийся тромб».

С марта 2014 года Иван Сечин работал в «Роснефти». В январе 2015 года президент России Владимир Путин наградил Сечина-младшего медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетний добросовестный труд» и «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса». На тот момент ему было 25 лет, он занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе.

Иван Сечин окончил экономический факультет МГУ, а также учился в Московской школе экономики МГУ.

Всего у Игоря Сечина, по данным из открытых источников, было трое детей - дочь Инга и сын Иван от первого брака, дочь Варвара - от второго.