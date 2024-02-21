В понедельник, 19 февраля, Rus.Postimees отправился в Тапа, чтобы узнать, как в военном городке подготавливают технику для участия в параде в честь Дня независимости Эстонской Республики.
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Репортаж ⟩ Кто за кем едет и что на обед: как солдаты в Тапа готовятся к параду в честь Дня независимости Эстонии
Подготовка состоит из нескольких этапов. Для начала солдат, принимающих участие в параде, инструктируют по самым разным темам: начиная от того, во сколько бригада сможет пообедать, заканчивая тем, как именно в День независимости по городу должна передвигаться техника.