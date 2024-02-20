В ФОКУСЕ ⟩ Эстонская внешняя разведка предупреждала о войне между Россией и НАТО еще в 2016 году

Как и в недавнем ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, датская разведка также обращает внимание на значительно увеличившуюся военную промышленность России и планы значительно увеличить свои войска вблизи границ НАТО. Это увеличивает склонность россиян к риску, но, согласно оценкам датской разведки, не превышает порога проверки по статье 5.

Восприятие безопасности в крупнейших странах мира существенно различается

Озабоченность политической поляризацией так же велика в Германии, как и в США. Из крупных стран только Япония считает угрозу со стороны России приоритетной. Страх перед изменением климата преобладает над страхом перед Россией.

Более темный цвет указывает на большую важность этой проблемы для соответствующей страны по состоянию на конец 2023 года.