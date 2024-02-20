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В ФОКУСЕ ⟩ Эстонская внешняя разведка предупреждала о войне между Россией и НАТО еще в 2016 году

Ежегодник эстонской внешней разведки в контексте стран-членов НАТО является довольно редким явлением, этот факт придает изданию эксклюзивность и видимость. Фото: Madis Veltman
Меэлис Ойдсалу
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Если взглянуть на опубликованные до сих пор годовые отчеты Департамента внешней разведки Эстонии в хронологическом порядке, то можно четко выделить два периода. До 2021 года о военном конфликте между Россией и НАТО говорилось прямым текстом, позже оценка обстановки заметно смягчилась. Является ли это результатом самоцензуры ведомства или военная угроза со стороны России действительно отступила, задается вопросом редактор Меэлис Ойдалу.

По Европе скитается приведение. Это призрак военной угрозы. Недавно в пользу призрака высказался и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200»), чей визит в Польшу в День святого Валентина запомнился заявлением о том, что, согласно оценкам правительства Эстонии, у НАТО есть от трех до четырех лет, прежде чем Россия начнет испытывать организацию на прочность. Сказанное подхватили украинские и польские новостные порталы.

«У стран Балтии естьне более четырех лет на подготовку к атаке со стороны России», - передает польский портал euractiv.pl слова министра.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Ээро Вабамяги

По словам советника по связям с общественностью Министерства иностранных дел Бриты Кикас, официальный тезис эстонского правительства гораздо мягче, чем заявление министра иностранных дел в Польше, и звучит примерно следующим образом: «Если бы война в Украине прекратилась, России потребовалось бы от трех до пяти лет, чтобы восстановить военный потенциал в Балтийском регионе».

Несколькими днями ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сделал заявление, идентичное заявлению Цахкны. Датская внешняя разведка, отвечая на вопрос о согласии с его утверждением, направила свой годовой отчет, опубликованный в декабре, и письмо с объяснениями министра обороны от 1 февраля одному из депутатов парламента Дании. Ни в одном из них нет упоминания о возможном военном нападении на НАТО через три-пять лет.

Против стран Балтии прогнозируются гибридные операции, но до тех пор, пока НАТО может предложить России надежный военный противовес в Балтийском регионе, российское военное нападение не считается вероятным.

Как и в недавнем ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, датская разведка также обращает внимание на значительно увеличившуюся военную промышленность России и планы значительно увеличить свои войска вблизи границ НАТО. Это увеличивает склонность россиян к риску, но, согласно оценкам датской разведки, не превышает порога проверки по статье 5.

Восприятие безопасности в крупнейших странах мира существенно различается

Озабоченность политической поляризацией так же велика в Германии, как и в США. Из крупных стран только Япония считает угрозу со стороны России приоритетной. Страх перед изменением климата преобладает над страхом перед Россией.

Более темный цвет указывает на большую важность этой проблемы для соответствующей страны по состоянию на конец 2023 года.

Политики подливают масла в огонь

С момента выхода первого выпуска годового отчета Департамента внешней разведки Эстонии в 2016 году неоднократно задавались вопросы, почему такая информация вообще публикуется в открытом доступе. В конце концов, такая практика не слишком распространена даже в случае службы внешней разведки НАТО.

Например, на сайте британской службы внешней разведки MI6 в открытом доступе находятся только отчеты о программе сокращения разрыва в оплате труда и доклад о правах сексуальных меньшинств. Они не предоставляют общественности свои основные услуги по оценке угроз и раннему предупреждению. Эстония, наряду с Норвегией, Данией, Литвой и Соединенными Штатами, делает это.

Система разведки Соединенных Штатов велика, и их публичный обзор угроз синтезируется под руководством национального директора разведки в единый «зонтичный» отчет. С прошлого года Эстонией был принят аналогичный подход - на сайте канцелярии государственного канцлера с прошлого года доступна межсекторальная оценка рисков, в которой говорится о том, что военная угроза для Эстонии значительно возрастает.

Боевой настрой Цахкны и Поульсена показывает одну важную роль публичных оценок угрозы, проводимых спецслужбами - с их помощью можно определить, когда политик преувеличивает или импровизирует, высказываясь на тему угрозы войны, как это иногда случается с министрами на пресс-конференциях. «Политикам нужно время от времени активизировать свою игру, иначе то, что они говорят, не будет иметь никакого эффекта», - говорил экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Если премьер-министра Каю Каллас критиковали за ее оценку в интервью The Times, вышедшее 15 января, то напрасно, потому что она не «нагнетала обстановку», как это сделали Цахкна и Поульсен, а процитировала прошлогодний ежегодник Департамент внешней разведки.

Новое вооружение Кремля

Во-вторых, оценка угроз эстонской внешней разведки - полезный инструмент публичной дипломатии для небольшого государства. Внешняя разведка Эстонии и Норвегии опубликовала свои ежегодники за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности - главного события года с точки зрения дипломатии безопасности.

Выводы из годового отчета внешней разведки помогают распространять в социальных сетях влиятельные лица в области безопасности. Тот факт, что публичные отчеты выпускают только несколько стран, увеличивает их эксклюзивность. Было бы просто глупо не использовать такой формат. В этом году в отчете Департамента внешней разведки рассказывается о военных реформах России, которые, судя по всему, направлены на то, чтобы правительства стран-союзников увеличили расходы на оборону и помогли Украине.

Ровно неделю назад Департамент внешней разведки опубликовал свой девятый ежегодный отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности. Его представил руководитель ведомства Каупо Росин.
Ровно неделю назад Департамент внешней разведки опубликовал свой девятый ежегодный отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности. Его представил руководитель ведомства Каупо Росин. Фото: Мадис Вельтман

В-третьих, публичные оценки угроз дают возможность изучить, как оценка угроз определенной страны и ее формулировки развиваются со временем. Оценка угрозы российской войны в текущем годовом отчете внешней разведки Эстонии несколько более неопределенная в сравнении с прошлогодней, в которой говорилось, что «в случае дипломатического и/или военного успеха по вопросу Украины Россия усилит политическое и военное давление на страны Балтии в середине 2020-х годов».

В отчете этого года ничего подобного не содержится. Зато есть доклад об «очень амбициозном» плане министра обороны России Сергея Шойгу по созданию российской армии вдоль границ НАТО в настоящую массовую армию, которая, хоть и уступает технологически силам НАТО (за исключением средств радиоэлектронной борьбы и возможности дальнего удара - прим. М.О.), но чей военный потенциал из-за размера армии, огневой мощи (артиллерия, множество недорогих штурмовых беспилотников - прим. М.О.), боевого опыта и резервов «крайне значителен».

Согласно оценке внешней разведки, такое развитие становится очень опасным из-за воинственности России и углубляющейся милитаризации российского общества. Кремль выбрал путь долгосрочного противостояния с Западом.

Уже как мантра

Если перенестись в 2016 год и прочитать первый ежегодник Департамента внешней разведки, то то, что там говорилось о российской угрозе войны, в нынешней нервной атмосфере покажется приземленной прямотой. «Хотя Эстония не является военным приоритетом для России, военная сила может быть применена и здесь», - писали тогда.

Мантра о возможном военном нападении России на страны Балтии и НАТО красной нитью проходит через все ежегодники внешней разведки до пандемии коронавируса и полномасштабной агрессии против Украине, затем же исчезает совсем, появляясь только в качестве короткого отголоска - «В этом году военное нападение маловероятно».

«Однако, учитывая, что российское правительство характеризуется авторитарным режимом, нельзя полностью исключать риск того, что руководство России допустит стратегическую ошибку и решит испытать функционирование коллективной обороны НАТО», - было написано в отчете в 2017 году. Тот же аргумент «ошибки» можно увидеть в докладе 2018 года.

В 2019 году обоснование угрозы атаки меняется - теперь это не ошибка, а стратегическая целесообразность: «Страны Балтии - это та часть НАТО, которую Россия может легче всего атаковать в потенциальной кризисной ситуации, чтобы склонить баланс военных сил в Балтийском море в свою пользу».

По данным эстонской разведки, в своем военном планировании на 2019 год Россия рассматривала Эстонию не как отдельную цель, а как часть НАТО, и поэтому «Эстония должна быть готова к российскому военному нападению, даже если конфликт будет происходить в другом месте».

В 2020 году в ежегоднике внезапно появится отдельная вступительная глава под названием «Российская военная угроза», и обоснование российского военного нападения также изменится. В 2020 году, по мнению Департамента внешней разведки, страны Балтии должны будут учитывать возможность того, что Россия может принять решение о превентивном военном нападении в Балтийском регионе, если она опасается эскалации конфронтации с США в другой части мира.

Война исчезает со страниц отчетов

После 2021 года риторика Департамента внешней разведки Эстонии о российской военной угрозе резко смягчилась, чтобы затем и вовсе исчезла. В 2022 году, хотя и предупреждалось, что «в случае, если Россия вступит в войну, уровень военной угрозы возрастет по всей Европе», о возможности военного нападения на страны Балтии больше не писалось, лишь отмечалась возможность «военного давления на страны Балтии в долгосрочной перспективе».

С начала полномасштабной агрессивной войны России будущая возможная непосредственная военная угроза странам Балтии в годовом отчете Департамента внешней разведки становится лишь упоминанием о возможности того, что в будущем Россия будет оказывать военное давление или проводить армейскую реформу.

В самом свежем годовом отчете упоминания «военного давления», на мгновение появившиеся в прошлогоднем отчете, снова исчезли. Говорится о планах реформирования российской армии, о наращивании мощностей, но о предпосылках враждебного использования российских войск против Балтии больше не упоминается.

В войне в Украине также есть один выдающийся герой разведки - это глава военной разведки Кирилл Буданов, чья организация создала новое понимание стратегической роли военной разведки.
В войне в Украине также есть один выдающийся герой разведки - это глава военной разведки Кирилл Буданов, чья организация создала новое понимание стратегической роли военной разведки. Фото: Handout

Причин такой тенденции ко все меньшему количеству сообщений может быть несколько. Не исключено, что после развязанной Россией полномасштабной войны угроза для стран Балтии резко снизилась и после окончания боевых действий может не возрасти. В отчете военной разведки Литвы за 2023 год не говорится о росте российской военной угрозы, а после окончания военных действий в Украине прогнозируется не рост военной угрозы, а возвращение ее на прежний уровень.

Однако, согласно предыдущим отчетам Департамента внешней разведки Эстонии, возвращение к прежнему уровню угрозы вновь будет означать вполне реальный риск военного нападения, в том числе упреждающих военных ударов.

Тема распространения китайских технологий в нашей бытовой технике и критической инфраструктуре, освещенная в последнем годовом отчете Департамента внешней разведки, вызвала оживленную реакцию.
Тема распространения китайских технологий в нашей бытовой технике и критической инфраструктуре, освещенная в последнем годовом отчете Департамента внешней разведки, вызвала оживленную реакцию. Фото: Pärnu Postimees

Путаница в словах

Другое возможное объяснение смягчению оценок угрозы российской войны внешней разведкой заключается в том, что в предыдущие годы публичные оценки угроз с эстонской стороны формировались в основном с целью давления на союзников, чтобы в страны Балтии было направлено больше войск и оружия. Возможно, разведка, подобно министру Эстонии Цахкне и датскому министру Поульсену, ранее «нагнетала атмосферу» по политическим причинам?

Департамент внешней разведки - это не только агентство по изучению будущего, но и законодатель международных тенденций и менеджер по связям с общественностью. Иногда процессы могут быть скорректированы и в самой Эстонии, если от этого зависит репутация или финансирование ведомства.

Аналогичным образом, повышенное беспокойство общественности во время войны может сопровождаться (само)цензурой предварительного предупреждения. В этом случае речь идет о том, чтобы успокоить и ввести в заблуждение общественность в благородных целях. Неожиданная резкость эстонской внешней разведки в описании российской угрозы войны также может быть связана с тем, что существует неуверенность относительно того, как сформулировать свое сообщение, или с тем, что будущее действительно стало непредсказуемым.

Чувство уверенности сотрудников разведки помогло бы повысить упорядочивание лексики предупреждений. Например, в литовских и норвежских отчетах читателю предлагается краткий глоссарий слов, чтобы понять, что подразумевается под тем или иным словом, выражающим вероятность. Такую же технику использует военная разведка Великобритании в своих оценках угроз.

В случае государственной службы, важной для эстонской государственности на экзистенциальном уровне, а также военного предупреждения, ожидание, что будут использованы понятные и устойчивые во времени выражения - не придирка. Использования простого и понятного языка ожидают от всех государственных органов.

Проблемы с пониманием возникли при чтении последнего ежегодника Департамента внешней разведки, когда для описания российской военной реформы было использовано выражение «очень опасно». Почему не просто «опасно»? И не означает ли то же самое явление, названное «весьма амбициозным», в более традиционном языке разведки, что такое развитие событий «маловероятно»?

Если лексикон, используемый для передачи оценок угроз, не упорядочен, как же жители Эстонии или наши союзники должны понимать предупреждающие сообщения? Нечеткие и расплывчатые описания скорее создают еще больший туман, хотя они и должны были позволить нам более четко видеть, что нас ожидает в шумной обстановке сферы безопасности.

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