В ФОКУСЕ ⟩ Эстонская внешняя разведка предупреждала о войне между Россией и НАТО еще в 2016 году

Если взглянуть на опубликованные до сих пор годовые отчеты Департамента внешней разведки Эстонии в хронологическом порядке, то можно четко выделить два периода. До 2021 года о военном конфликте между Россией и НАТО говорилось прямым текстом, позже оценка обстановки заметно смягчилась. Является ли это результатом самоцензуры ведомства или военная угроза со стороны России действительно отступила, задается вопросом редактор Меэлис Ойдалу.
По Европе скитается приведение. Это призрак военной угрозы. Недавно в пользу призрака высказался и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200»), чей визит в Польшу в День святого Валентина запомнился заявлением о том, что, согласно оценкам правительства Эстонии, у НАТО есть от трех до четырех лет, прежде чем Россия начнет испытывать организацию на прочность. Сказанное подхватили украинские и польские новостные порталы.
«У стран Балтии естьне более четырех лет на подготовку к атаке со стороны России», - передает польский портал euractiv.pl слова министра.
По словам советника по связям с общественностью Министерства иностранных дел Бриты Кикас, официальный тезис эстонского правительства гораздо мягче, чем заявление министра иностранных дел в Польше, и звучит примерно следующим образом: «Если бы война в Украине прекратилась, России потребовалось бы от трех до пяти лет, чтобы восстановить военный потенциал в Балтийском регионе».
Несколькими днями ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сделал заявление, идентичное заявлению Цахкны. Датская внешняя разведка, отвечая на вопрос о согласии с его утверждением, направила свой годовой отчет, опубликованный в декабре, и письмо с объяснениями министра обороны от 1 февраля одному из депутатов парламента Дании. Ни в одном из них нет упоминания о возможном военном нападении на НАТО через три-пять лет.
Против стран Балтии прогнозируются гибридные операции, но до тех пор, пока НАТО может предложить России надежный военный противовес в Балтийском регионе, российское военное нападение не считается вероятным.