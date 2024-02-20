В Эстонии выросло число смертей на дорогах

По сравнению с предыдущим годом количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 165, а число пострадавших – на 177 человек. В семи дорожно-транспортных происшествиях одновременно погибли два участника дорожного движения. В результате лобового столкновения погибли 17 пешеходов.

«На дорогах Эстонии погибло 59 человек, что слишком много для нашей маленькой страны. Мы также отходим от цели, поставленной в программе безопасности дорожного движения, – в год максимум 40 человек, погибших в ДТП», - сказал директор Транспортного департамента Прийт Саук. Он добавил, что по итогам 2023 года существенных изменений в поведении участников дорожного движения по сравнению с предыдущими двумя годами нет, а долгосрочные показатели демонстрируют небольшую отрицательную динамику или стоят на месте.

По мнению подполковника полиции Сирле Лойго, одного лишь надзора недостаточно для улучшения дорожной ситуации и поведения людей. «Во имя безопасности дорожного движения необходимо также пересмотреть законодательство, например, увеличить ставки штрафов, которые на данный момент устарели. Нам также необходимо найти эффективные решения по устранению опасных водителей и рецидивистов из дорожного движения», - сказала Лойго.