Всего в 2023 году произошло 1724 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых пострадали 1942 человека и погибли 59 человек.
В Эстонии выросло число смертей на дорогах
По сравнению с предыдущим годом количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 165, а число пострадавших – на 177 человек. В семи дорожно-транспортных происшествиях одновременно погибли два участника дорожного движения. В результате лобового столкновения погибли 17 пешеходов.
«На дорогах Эстонии погибло 59 человек, что слишком много для нашей маленькой страны. Мы также отходим от цели, поставленной в программе безопасности дорожного движения, – в год максимум 40 человек, погибших в ДТП», - сказал директор Транспортного департамента Прийт Саук. Он добавил, что по итогам 2023 года существенных изменений в поведении участников дорожного движения по сравнению с предыдущими двумя годами нет, а долгосрочные показатели демонстрируют небольшую отрицательную динамику или стоят на месте.
По мнению подполковника полиции Сирле Лойго, одного лишь надзора недостаточно для улучшения дорожной ситуации и поведения людей. «Во имя безопасности дорожного движения необходимо также пересмотреть законодательство, например, увеличить ставки штрафов, которые на данный момент устарели. Нам также необходимо найти эффективные решения по устранению опасных водителей и рецидивистов из дорожного движения», - сказала Лойго.
В мае, июле и сентябре 2023 года ежемесячно фиксировалось наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий за последние десять лет – всего 642 ДТП. Месяцами с наибольшим количеством жертв стали май, октябрь, ноябрь, декабрь, когда всего погибло 29 человек. 69% всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (36 ДТП) произошло на магистралях. В прошлом году было лишь девять дней, когда в ДТП никто не пострадал, в 2022 году таких дней было 21.
Основные причины ДТП со смертельным исходом аналогичны предыдущим годам: скорость, пьянство, самоуверенность в знакомой обстановке, темное время суток, зимние дорожные условия, сильный дождь, ограниченная видимость, неиспользование средств защиты при недостаточной видимости, способность маневрирования и физическое состояние участников дорожного движения.
В 2023 году количество тестов на вождение в нетрезвом виде выросло на 7% и составило почти 970 тысяч. В прошлом году было зарегистрировано почти 6300 случаев превышения нормы употребления алкоголя или вождения в нетрезвом виде, что на 5% меньше, чем в предыдущие года. Количество ДТП с участием нетрезвых велосипедистов выросло до 66, а количество ДТП с участием нетрезвых пешеходов снизилось до 15. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием водителя транспортного средства, употреблявшего алкоголь, пострадали 148 человек, а 16 человек погибли.
В 2023 году было зарегистрировано почти 80 тысяч нарушений правил дорожного движения и чуть более 2500 дорожных преступлений. В ходе автоматического мониторинга выявлено почти 261 тысяча нарушений. По сравнению с 2022 годом количество нарушений правил дорожного движения не изменилось, однако количество нарушений правил дорожного движения снизилось чуть более чем на десятую часть.
Также было зарегистрировано более 2900 нарушений требований по использованию средств безопасности, их количество сохранилось на уровне 2022 года.