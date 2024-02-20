Фото ⟩ В Тапа прогремел взрыв: в квартире пострадавшего найдена взрывчатка

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Элле Карм сообщила, что по ходу расследования у суда также было запрошено разрешение на обыск дома человека, из-за которого прогремел взрыв. «Проводившие обыск сотрудники PPA (Департамента полиции и погранохраны - прим.ред.) и саперы Спасательного департамента обнаружили в квартире и сарае этого человека взрывчатые вещества, в связи с чем было принято решение эвакуировать проживающих по соседству людей из опасной зоны», - сказала прокурор.