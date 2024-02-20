Центристская фракция выступает против рассмотрения законопроекта об автоналоге

«Мы считаем налог на автомобили глубоко несправедливым. По нашему мнению, это предложение коалиции непропорционально наказывает владельцев транспортных средств и недостаточно учитывает экономическое положении жителей страны» - сказал Андрей Коробейник.

«Из-за провальной политики правительства экономика Эстонии падает уже больше двух лет, уверенность предпринимателей уменьшается, а благосостояние людей ухудшается. Вместо введения автомобильного налога Центристская партия призывает правительство подумать об оживлении экономики и более справедливых решениях, таких как налог на прибыль банков, который мог бы положительно повлиять на экономическую среду», - продолжил он.

Андрей Коробейник добавил, что, хотя Центристская фракция постарается остановить процесс рассмотрения законопроекта об автомобильном налоге, она не стремится застопорить работу парламента. «Мы считаем парламентскую обструкцию необходимой мерой для привлечения внимания к проблемам законопроекта об автомобильном налоге и предотвращения его принятия. Автомобильный налог сильнее всего ущемляет интересы жителей сельских районов, а также малообеспеченных и многодетных семей. Мы не считаем это справедливым,", - пояснил депутат.

По словам Андрея Коробейника, парламентская обструкция признана и часто является единственным средством, используемым оппозицией для препятствия спорным инициативам. «Даже канцлер права Юлле Мадизе выразила мнение, что консенсус в парламенте важен для функционирования демократии. По ее словам, в демократическом обществе следует стремиться к нахождению как можно более широкой поддержки крупных инициатив, развивать общество таким образом, чтобы не возникало острых противоречий или негодования в обществе относительно действий правительства».

Андрей Коробейник пояснил, что поправки фракции Центристской партии направлены не только на препятствие рассмотрению законопроекта, но и на предложение альтернативных решений, которые могли бы лучше служить интересам всего общества. «Фракция Центристской партии поддерживает конструктивный диалог и поиск компромиссов, чтобы обеспечить наилучшие возможные решения для будущего нашей страны», - отметил депутат парламента.