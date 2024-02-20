НЕРАЗБЕРИХА С ЗЕМЕЛЬНЫМ НАЛОГОМ ⟩ Налоговая разослала неверные счета. Что делать?

По данным Налогового департамента, наиболее распространенной ошибкой является то, что в счете не указана налоговая скидка для владельца дома, или земельный налог рассчитывается для бывшего владельца земли. Кроме того, для некоторых землевладельцев указана неверная доля собственности.

Маргус, получивший необоснованный счет, пожаловался Postimees, что прошлым летом продал свою квартиру в Копли. «Но теперь Городская канцелярия Таллинна требует за нее земельный налог, хотя к началу этого года, когда был определен круг плательщиков земельного налога, недвижимость мне уже не принадлежала. Поэтому оснований требовать земельный налог быть не должно, но счет был отправлен», – возмутился Маргус.