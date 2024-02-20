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НЕРАЗБЕРИХА С ЗЕМЕЛЬНЫМ НАЛОГОМ ⟩ Налоговая разослала неверные счета. Что делать?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Налоговый и таможенный департамент разослал ошибочные извещения.
Налоговый и таможенный департамент разослал ошибочные извещения. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Налогово-таможенный департамент (MTA) проинформировал самоуправления о том, что в недавно выставленных счетах за земельный налог содержатся ошибки. Согласно сообщению департамента, людям не следует торопиться с оплатой счета, если они подозревают наличие в нем ошибки, а дождаться нового счета.

По данным Налогового департамента, наиболее распространенной ошибкой является то, что в счете не указана налоговая скидка для владельца дома, или земельный налог рассчитывается для бывшего владельца земли. Кроме того, для некоторых землевладельцев указана неверная доля собственности.

Маргус, получивший необоснованный счет, пожаловался Postimees, что прошлым летом продал свою квартиру в Копли. «Но теперь Городская канцелярия Таллинна требует за нее земельный налог, хотя к началу этого года, когда был определен круг плательщиков земельного налога, недвижимость мне уже не принадлежала. Поэтому оснований требовать земельный налог быть не должно, но счет был отправлен», – возмутился Маргус.

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