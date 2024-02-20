Налогово-таможенный департамент (MTA) проинформировал самоуправления о том, что в недавно выставленных счетах за земельный налог содержатся ошибки. Согласно сообщению департамента, людям не следует торопиться с оплатой счета, если они подозревают наличие в нем ошибки, а дождаться нового счета.
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НЕРАЗБЕРИХА С ЗЕМЕЛЬНЫМ НАЛОГОМ ⟩ Налоговая разослала неверные счета. Что делать?
По данным Налогового департамента, наиболее распространенной ошибкой является то, что в счете не указана налоговая скидка для владельца дома, или земельный налог рассчитывается для бывшего владельца земли. Кроме того, для некоторых землевладельцев указана неверная доля собственности.