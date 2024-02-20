Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: нападение на мою машину – часть гибридной атаки России

«Они, наверное, хотят показать, что могут добраться до чего угодно и хотят посеять страх, - говорит Ляэнеметс. - Но результат противоположный. Это делает нас лишь более уверенными в себе».

Ляэнеметс отмечает, что, поскольку одной из мишеней стал его автомобиль, выбор, вероятно, был обусловлен его ролью как министра внутренних дел - из-за его должности ему приходится заниматься вопросами безопасности, пограничными вопросами, проблемой нарвского танка. Все то, что интересует или раздражает Россию. По словам Ляэнеметса, за нападением не стояло никаких других мотивов, таких как проникновение в машину министра с целью поиска документов. Скорее, это было просто запугивание и провокация.