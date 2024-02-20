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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: нападение на мою машину – часть гибридной атаки России

Микк Салу
, журналист
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Министр внутренних дел Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Ляэнеметс. Фото: Konstantin Sednev

Полиция полиции безопасности арестовала подозреваемых, причастных к порче автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), и которые, согласно подозрениям, получали инструкции от российских спецслужб. Целью был личный автомобиль Ляэнеметса, а не его служебная машина. «Это часть гибридных атак, осуществляемых Россией, - оценивает ситуацию сам Ляэнеметс. - Другие нападения, провокации, осквернение памятников - все это из той же оперы».

«Они, наверное, хотят показать, что могут добраться до чего угодно и хотят посеять страх, - говорит Ляэнеметс. - Но результат противоположный. Это делает нас лишь более уверенными в себе».

Ляэнеметс отмечает, что, поскольку одной из мишеней стал его автомобиль, выбор, вероятно, был обусловлен его ролью как министра внутренних дел - из-за его должности ему приходится заниматься вопросами безопасности, пограничными вопросами, проблемой нарвского танка. Все то, что интересует или раздражает Россию. По словам Ляэнеметса, за нападением не стояло никаких других мотивов, таких как проникновение в машину министра с целью поиска документов. Скорее, это было просто запугивание и провокация.

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