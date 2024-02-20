Полиция полиции безопасности арестовала подозреваемых, причастных к порче автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), и которые, согласно подозрениям, получали инструкции от российских спецслужб. Целью был личный автомобиль Ляэнеметса, а не его служебная машина. «Это часть гибридных атак, осуществляемых Россией, - оценивает ситуацию сам Ляэнеметс. - Другие нападения, провокации, осквернение памятников - все это из той же оперы».
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: нападение на мою машину – часть гибридной атаки России
«Они, наверное, хотят показать, что могут добраться до чего угодно и хотят посеять страх, - говорит Ляэнеметс. - Но результат противоположный. Это делает нас лишь более уверенными в себе».