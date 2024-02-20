На организованном управляющим имуществом Департамента полиции и погранохраны (PPA Varahaldus) аукционе ищут нового владельца для автомобиля Mitsubishi 3000GT.
Полиция выставила на аукцион спорткар
Стартовая цена спорткара 1994 года составляет 1000 евро. Пробег автомобиля составляет 128 137 км.
Автомобиль стоит уже девять лет, по всему кузову имеются многочисленные повреждения от ржавчины и краски. При плюсовой температуре заводится с помощью прибора для запуска двигателя, но топлива в баке очень мало. Нет действующего техосмотра и автомобиль внесут в реестр после прохождения техосмотра и подписания договора страхования.
У автомобиля могут быть и другие дефекты, не выявленные при первичном осмотре.