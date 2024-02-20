Полиция выставила на аукцион спорткар

Автомобиль стоит уже девять лет, по всему кузову имеются многочисленные повреждения от ржавчины и краски. При плюсовой температуре заводится с помощью прибора для запуска двигателя, но топлива в баке очень мало. Нет действующего техосмотра и автомобиль внесут в реестр после прохождения техосмотра и подписания договора страхования.