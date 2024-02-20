Вт, 20.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Полиция выставила на аукцион спорткар

rus.postimees.ee
Copy
Фото: PPA Varahaldus

На организованном управляющим имуществом Департамента полиции и погранохраны (PPA Varahaldus) аукционе ищут нового владельца для автомобиля Mitsubishi 3000GT.

Стартовая цена спорткара 1994 года составляет 1000 евро. Пробег автомобиля составляет 128 137 км.

Автомобиль стоит уже девять лет, по всему кузову имеются многочисленные повреждения от ржавчины и краски. При плюсовой температуре заводится с помощью прибора для запуска двигателя, но топлива в баке очень мало. Нет действующего техосмотра и автомобиль внесут в реестр после прохождения техосмотра и подписания договора страхования.

У автомобиля могут быть и другие дефекты, не выявленные при первичном осмотре.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх