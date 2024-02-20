На вопрос о целях выставки ее соавтор Ребекка Парбус ответила: «Я поняла, что воспринимаю все, что меня окружает, как должное. Начиная со свободы и независимости и заканчивая едой на столе и крышей над головой. Есть за что благодарить. Выставка провоцирует дискуссию по вопросам, которые гораздо шире, чем сами произведения. Мы были готовы к разным реакциям, все чувства оправданы», - заявляет Парбус.

Estookin на своей выставке в Тарту, 2018. Фото: PM / Scanpix Baltics

«Наши работы отражают обыденные места, которые мы обычно не выделяем в пейзаже нашего города. Ценим ли мы мгновения, когда у нас все хорошо?», - вторит еще одна создательница выставки, графический дизайнер и цифровая художница, работающая под ником Estookin. По ее словам, она и Ребекка не имели в виду, что трагические события должны произойти именно с Таллинном. Эта метафора простирается намного дальше привычных путей, которыми мы следуем в повседневной жизни.

Считывается ли это значение? Как работают эти изображения в городской среде, когда они апеллируют к тому же месту, где находятся? И самое главное – кому может быть адресованы эти билборды, на кого рассчитаны? Об этом рассуждают коллеги создательниц выставки - участники таллиннского артистического сообщества. При этом одна из собеседниц портала даже живет в одном из домов, изображенных на страшных щитах.

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Алексей Гордин на своей выставке в Таллинне, 2023. Фото: Ян Левченко