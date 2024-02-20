В прошлую пятницу в Таллинне в Ласнамяэскую гимназию ученик пришел с оружием, похожим на стартовый пистолет, из которого он открыл и стрельбу. Никто не пострадал.
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Инцидент у таллиннской школы: ученик выстрелил из оружия, похожего на стартовый пистолет
В прошлую пятницу школьник выстрелил в землю из похожего на пистолет оружия, которое он принес в школу, о чем в полицию сообщил социальный педагог Ласнамяэской гимназии, рассказала Postimees руководитель Ида-Таллиннской группы участковых Мари-Лийз Мёльдер. Она добавила, что никто не пострадал.