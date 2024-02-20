Маргус Цахкна: очевидно, что Россия пытается подорвать наше общество

«Очевидно, что Россия систематически пытается подорвать наше общество, проводя гибридные операции против нашей страны, народа и безопасности. Ясно также, что нас не сломить и что в гибридных операциях России нет ничего удивительного», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Скоординированные действия России в Эстонии направлены против единства нашего государства и общества в попытке разделить нас и создать напряженность. Этим Россия надеется ослабить нашу государственность и непоколебимую поддержку Украины. Очевидно, что подобные намерения против Эстонии не могут увенчаться успехом», – сказал Маргус Цахкна после сообщения КаПо о задержании подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел и журналиста портала Delfi.

«Попытка России и российских спецслужб повлиять на жизнь Эстонии с помощью пропаганды и насилия – еще одна неудачная попытка, поскольку в Эстонии нет широкой поддержки такого нарратива. Мы можем быть уверены, что намерение России влиять на общество с помощью гибридных методов затрагивает и наших друзей и партнеров. Запад должен оставаться единым и четко осознавать угрозы со стороны России. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками, чтобы поделиться подробностями гибридной операции против Эстонии», - добавил министр иностранных дел Эстонии.

МИД также вызывает временного поверенного в делах России в Эстонии в связи с гибридными операциями. «Это наглядный пример того, как Россия стремится ослабить и подорвать единство Запада. Эстония очень серьезно относится к сложившейся ситуации, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия против нашей страны» - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.