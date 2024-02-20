Тереза Йохауг о сплетнях: мысль об этом будоражит меня

В последнее время было много слухов о возможном возвращении Йохауг. Теперь норвежское издание VG напрямую спросило об этом спортсменку.

«Многие люди спрашивают об этом, я и сама задаю этот вопрос», - начала Тереза Йохауг.

По словам 35-летней спортсменки, она иногда отвечает положительно. Но при этом она не хочет торопиться с решением и действует постепенно.

«50-километровая гонка чемпионата мира очень привлекательна. Это одна из серьезнейших вещей. Я буду честна – так это и есть. Признаюсь, меня будоражит мысль о первой в истории гонке на 50 км на чемпионате мира. Плюс тот факт, что он проводится в Тронхейме и в моей родной стране. Я никогда не проезжала 50 км ни в серии МК, ни на каких-либо престижных соревнованиях», - сказала она.

Норвежка добавила, что ей не интересен плотный график соревнований серии Кубка мира. Йохауг не захотела сказать, где и когда будет принимать решение о возвращении.

Йохауг завершила спортивную карьеру в 2022 году. Она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.