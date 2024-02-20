Как минимум 16 жертв в Эстонии: мошенник все-таки предстал перед судом

В понедельник, 19 февраля, в раквереском здании Вируского уездного суда началось судебное заседание по делу Яана Нурка и его компании Jaan Nurk Tõde OÜ. Нурка обвиняют в присвоении, мошенничестве и уклонении от отбывания наказания.
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Окружной прокурор Марге Воогма заявила в своем выступлении в зале суда, что это необычная история мошенничества и присвоения, а также обвиняемый уклонялся от отбывания наказания. Яан Нурк на протяжении многих лет оказывает услуги юридической помощи и дважды был привлечен к уголовной ответственности. А именно, Нурк фальсифицировал документы, использовал их, а также присваивал чужое имущество. В качестве дополнительного наказания Нурку не разрешили оказывать юридическую помощь с февраля 2019 по февраль 2020 года, но обвиняемый все же это делал.