Как минимум 16 жертв в Эстонии: мошенник все-таки предстал перед судом

Окружной прокурор Марге Воогма заявила в своем выступлении в зале суда, что это необычная история мошенничества и присвоения, а также обвиняемый уклонялся от отбывания наказания. Яан Нурк на протяжении многих лет оказывает услуги юридической помощи и дважды был привлечен к уголовной ответственности. А именно, Нурк фальсифицировал документы, использовал их, а также присваивал чужое имущество. В качестве дополнительного наказания Нурку не разрешили оказывать юридическую помощь с февраля 2019 по февраль 2020 года, но обвиняемый все же это делал.

По оценке Воогма, ущерб, причиненный такими мошенническими схемами, невелик, но, к сожалению, нанесен не только финансовый ущерб. «Пострадавшим трудно признаться, что с ними произошло что-то подобное. Они задаются вопросом, почему они были такими глупыми и не распознали мошенничествл. Жертвы мошенников часто не обращаются в полицию, и в этой истории полиция сама разыскивала потерпевших. Никто не должен чувствовать себя глупо или плохо. Люди доверяли Нурку как юристу. Он использовал уязвимость людей, чтобы обмануть их, и это нанесло им и психологический ущерб. Мы, вероятно, так и не узнаем, почему он обманывал людей и что он делал с их деньгами», - сказала Воогма.