Парламент Эстонии сегодня 79 голосами «за» принял заявление, в котором осудил действия России по депортации украинских детей.

«С начала войны я два раза посетил Украину и встретил много человеческой храбрости и cтойкости, но вместе с тем и безутешного горя, скорби и разрушений. Еще тяжелее, чем в разбомбленной школе, было побывать в Киеве на месте памяти погибших в результате войны детей. Фотографии убитых ребят и мемориал напоминают о нестерпимой жестокости и несправедливости, с которыми пришлось столкнуться семьям Украины из-за чудовищного насилия со стороны России. Каждый день, пока продолжается российская агрессия, является днем, украденным у украинских детей и семей», - отметил Танель Кийк.

Он также подчеркнул, что в ходе войны Россия убила тысячи и депортировала из страны десятки, если не сотни тысяч украинских детей.

«Никто точно не знает общее количество жертв. Но ни один ребенок не является просто статистикой. Каждый ребенок неповторим и заслуживает счастливого и спокойного детства в безопасном доме. Ужасающие действия России являются бесчеловечным и не имеющим срока давности военным преступлением, за которое нужно призвать к ответственности всех виновных», - сказал Танель Кийк.

Заместитель председателя депутатской группы по парламентским связям с Украиной также отметил, что в Эстонии и во всей Европе нужно каждый день задавать себе вопрос: достаточно ли того, что мы делаем для поддержки Украины?

«Свободный мир должен активизировать свои совместные усилия, чтобы как можно скорее остановить военную машину России. Для этого нужны экономическая и военная помощь, а также однозначная международная поддержка. У Европы, США и всего свободного мира нет морального права уставать в то время, когда украинские женщины и мужчины удерживают фронт между Европой и империей зла», - подчеркнул Танель Кийк.