КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстония способна оставить избирательные спецучастки в Ивангороде пустыми

По мере приближения мероприятия, которые действующая российская власть определяет как «выборы президента РФ», российский режим со все усиливающимся энтузиазмом начинает демонстрировать всему миру, что он окончательно утратил интерес к соблюдению норм международного права, а также к тому, чтобы выглядеть со стороны хотя бы отчасти цивилизованным.

У этой ярмарки тщеславной безнаказанности бывают как умеренные, так и совсем дикие проявления. Удивительно, но к первым можно отнести даже такую беспрецедентную вещь, как объявление глав зарубежных государств в российский розыск за деяния, совершенные законно на территории этих государств.

Эта вещь тоже может казаться дикостью, но она перестает выглядеть таковой, когда мир узнает об окончательной расправе, учиненной российским режимом над содержавшимся в тюрьме лидером российской политической оппозиции Алексеем Навальным.

Уровень кровавости у разных шагов Кремля, показывающих миру абсолютный его «выход из берегов», может быть разным, но одна из главных целей всегда одна и та же. Они состоит в том, чтобы показать себя Западу как несдерживаемую уже никакими аргументами и общепринятыми моральными нормами силу, и описать свою договороспособность как возможную только на российских же условиях.