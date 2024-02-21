В начале недели посольство РФ в Эстонии сообщило об открытии в середине марта специальных избирательных участков на так называемых «президентских выборах», которые будут работать прямо на эстонско-российской границе. Журналист Павел Соболев считает, что в отличие от ситуации с участком на территории самого посольства в Таллинне, в случае с приграничными участками эстонские власти вполне состоятельны преуспеть в обрушении явки.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстония способна оставить избирательные спецучастки в Ивангороде пустыми
По мере приближения мероприятия, которые действующая российская власть определяет как «выборы президента РФ», российский режим со все усиливающимся энтузиазмом начинает демонстрировать всему миру, что он окончательно утратил интерес к соблюдению норм международного права, а также к тому, чтобы выглядеть со стороны хотя бы отчасти цивилизованным.
У этой ярмарки тщеславной безнаказанности бывают как умеренные, так и совсем дикие проявления. Удивительно, но к первым можно отнести даже такую беспрецедентную вещь, как объявление глав зарубежных государств в российский розыск за деяния, совершенные законно на территории этих государств.
Эта вещь тоже может казаться дикостью, но она перестает выглядеть таковой, когда мир узнает об окончательной расправе, учиненной российским режимом над содержавшимся в тюрьме лидером российской политической оппозиции Алексеем Навальным.
Уровень кровавости у разных шагов Кремля, показывающих миру абсолютный его «выход из берегов», может быть разным, но одна из главных целей всегда одна и та же. Они состоит в том, чтобы показать себя Западу как несдерживаемую уже никакими аргументами и общепринятыми моральными нормами силу, и описать свою договороспособность как возможную только на российских же условиях.
Очередным шагом из этого ряда, снова связанным - вслед за историей с Каей Каллас - с нашей страной, оказалось распространенное посольством России в Таллинне сообщение о том, что граждане РФ, которые живут в Эстонии, смогут принять участие в переназначении Путина в середине марта на специальных участках прямо на эстонско-российской границе.
Избирательные участки предполагается открыть - в специально подогнанных автобусах - «в непосредственной близости от погранпереходов» в Ивангороде, Шумилкино, Куничиной горе и Круппе. Подобные же меры анонсированы и посольствами России в Латвии и Литве. Очевидно, что в случае Эстонии главный фокус помещается на Ивангород, поскольку в соседней с этим российским городом эстонской Нарве проживает весьма значительное количество российских граждан.
Есть возможность нарушить российский сценарий
Тем самым Россия пытается использовать еще один инструмент по визуальной легитимации в западном пространстве переутверждения кремлевского диктатора на своем посту. Однако в действительности именно на эту не такую уж и ловкую хитрость у сопредельных с Россией стран имеется возможность дать эффектный именно с визуальной точки зрения ответ, и тем самым показать, что российские возможности по проведению «операций влияния» на территории соседей все-таки ограничены.
После того, как МИД России объявил об открытии на территории российского посольства избирательного участка, редкий эстонский политик не выступил с эмоциональной констатацией недопустимости организации голосования «за Путина» на эстонской территории, но когда дело доходило до практической составляющей такой перспективы, и политики, и госчиновники подтверждали, что нет ни одной юридической возможности для воспрепятствования воли России устроить на территории своей дипмиссии то, что ей вздумается.
Конечно, теоретически можно было бы вообразить временное закрытие для прохода определенной части Старого Таллинна в связи с какой-нибудь предположительной аварией водопровода.
Однако вряд ли такие сценарии доходили в компетентных эстонских учреждениях до стадии серьезного обсуждения. В конце концов, именно такую тактику в России используют российские правоохранительные структуры для подавления различных очагов и форм инакомыслия, и было бы крайне неприятно становиться зеркальным отражением таких постыдных практик, пусть даже в самых благородных целях.
Юридические фокусы не потребуются
Совсем другие возможности, однако, предоставляют планы российских властей по открытию избирательных участков близ границы с Эстонией, в Ивангороде и в Псковской области. Временное полное закрытие границы с Россией не только не потребовало бы от эстонских властей решения сложных юридических задач, но даже и не заставило бы выдумывать ложные объяснения для такого шага.
Действительно, для принятия соответствующего решения эстонским властям было бы вполне достаточно мотивировать его временно возросшим уровнем угрозы со стороны соседнего государства-агрессора, и, что самое интересное, такая формулировка ничуть не была бы прегрешением против истины.
С учетом того, что президента РФ в марте будут выбирать и на оккупированных территориях, эти выборы являются тяжелейшим нарушением норм международного права.
Иными словами, с 15 по 17 марта российский режим будет совершать свое очередное тяжкое преступление; общеизвестно, что преступник во время совершения преступления особенно опасен, и если вспомнить, до какой степени сакрализована в России эта процедура, российский режим на эти три дня станет еще более похожим на цепного пса во время кормежки.
Таким образом, неизбежное прирастание агрессора еще большей агрессивностью вполне естественным образом побуждает к принятию в отношении него дополнительных мер предосторожности. Поэтому полное закрытие границы с РФ, к примеру, на период с 15 по 18 марта выглядит очень легко воображаемой мерой.
Против нее наверняка можно высказать такие аргументы, как, мол, всплеск массового недовольства такими ограничениями. Однако куда легче представить себе какие-то масштабные провокации, чреватые беспорядками, именно при открытой, а не закрытой границе, потому что в таком случае на ситуацию могла бы влиять и враждебная сторона.
Еще более абсурдно было бы атаковать такую меру с точки зрения потенциального нарушения человеческих прав. Если говорить об общих правах, то четырехдневная невозможность навестить родственников или, допустим, чьи-то могилы, никак не может расцениваться как серьезная дискриминация.
Если же мы говорим о праве на волеизъявление у российских граждан, то тут не лишне было бы напомнить, что к изъявлению воли «выборы» Путина не имеют никакого отношения. Скорее, стоит посмотреть на ситуацию так, что закрытая в эти дни граница удержала бы некоторых проживающих в Эстонии российских граждан от соучастия в преступлениях российского режима.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду, что границу в дни переизбрания Путина Эстония закрывать не планирует. Однако не исключено, что это решение будет пересмотрено, если обстановка изменится.
Возможности для выражения гражданской позиции у россиян остаются
И это не говоря уже о том, что как в сопредельных с Россией районах Эстонии, так и в любых других у проживающих в нашей стране российских граждан все равно бы сохранялись прекрасные возможности проявлять политическую и гражданскую активность именно в качестве россиян.
Как раз в дни «выборов» пройдет месяц с момента трагической гибели в российской тюрьме Алексея Навального, не фейкового, как кандидаты от КПРФ или ЛДПР, а подлинного политического конкурента Путина, однако таковых Путин предпочитает не допускать к выборам, а физически уничтожать.
Нет причин сомневаться, что в Эстонии в середине марта пройдет немало мероприятий в память о Навальном, равно как и акций, призванных обратить внимание на судьбу других российских политзаключенных, содержащихся в неволе, среди прочего, и из-за своей поддержки Украины в ее отражении российской агрессии. Именно участие в таких мероприятиях и акциях дает куда больше пространства людям для выражения подлинно свободной воли, чем постыдные фарсы по бюрократической пролонгации диктаторских полномочий.