Соцсеть X восстановила доступ к аккаунту Юлии Навальной

Юлия Навальная накануне зарегистрировала свой аккаунт в X, за сутки ей удалось собрать более 94 тысяч подписчиков. X не прокомментировал блокировку (а затем разблокировку) учетной записи Навальной - в аккаунте лишь отмечается, что он был удален якобы за нарушение правил социальной сети.

Доступ к аккаунту Навальной был восстановлен около 15:30 после того, как информация попала в международные СМИ. Сегодня в X Навальная прокомментировала слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который счел обвинения вдовы Навального в адрес главы российского государства вульгарными и безосновательными.

«Мне наплевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы. Отдайте тело Алексея и дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться. И я очень прошу всех журналистов, которые еще могут задавать вопросы: не спрашивайте про меня, спрашивайте про Алексея», - написала в X Юлия Навальная.

Также Юлия Навальная поделилась в своем аккаунте сегодняшним видео мамы Навального Людмилы, где она обращается к Владимиру Путину с требованием выдать тело Навального.

Вчера Навальная опубликовала видеообращение, в котором заявила, что продолжит незавершенное дело мужа и призвала продолжить борьбу с путинским режимом.

«Привет! Это Юлия Навальная», - сказала она, добавив, что на ее месте сейчас «должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин».

«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. Я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее... Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», - заявила Юлия Навальная.