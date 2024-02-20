Сегодня социальная сеть X (ранее известная как Twitter) примерно на полчаса заблокировала аккаунт Юлии Навальной, вдовы российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в пятницу в возрасте 47 лет, сославшись на нарушения правил платформы.
Соцсеть X восстановила доступ к аккаунту Юлии Навальной
Юлия Навальная накануне зарегистрировала свой аккаунт в X, за сутки ей удалось собрать более 94 тысяч подписчиков. X не прокомментировал блокировку (а затем разблокировку) учетной записи Навальной - в аккаунте лишь отмечается, что он был удален якобы за нарушение правил социальной сети.
Доступ к аккаунту Навальной был восстановлен около 15:30 после того, как информация попала в международные СМИ. Сегодня в X Навальная прокомментировала слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который счел обвинения вдовы Навального в адрес главы российского государства вульгарными и безосновательными.
«Мне наплевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы. Отдайте тело Алексея и дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться. И я очень прошу всех журналистов, которые еще могут задавать вопросы: не спрашивайте про меня, спрашивайте про Алексея», - написала в X Юлия Навальная.
Также Юлия Навальная поделилась в своем аккаунте сегодняшним видео мамы Навального Людмилы, где она обращается к Владимиру Путину с требованием выдать тело Навального.
Вчера Навальная опубликовала видеообращение, в котором заявила, что продолжит незавершенное дело мужа и призвала продолжить борьбу с путинским режимом.
«Привет! Это Юлия Навальная», - сказала она, добавив, что на ее месте сейчас «должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин».
«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. Я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее... Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», - заявила Юлия Навальная.