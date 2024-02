Мне кажется, нет таких стран, граждане которых были бы удовлетворены ими полностью. Людям не нравится политика своего правительства, высокие цены на что-то одно или вообще на все, положение с правами человека вообще или какой-либо ущемленной группы населения в частности (женщины, чернокожие, вегетарианцы, ЛГБТ+-сообщество, фанаты Мэрилина Мэнсона, you name it), сложная логистика перелетов из столицы на окраины, да все что угодно.