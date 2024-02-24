В очередную годовщину со дня образования Эстонской Республики писатель П.И. Филимонов, поздравляя виновницу торжества, отмечает, что наша страна приспособлена для жизни чуть лучше, чем многие другие страны, и что даже принципиальные противники государственной бюрократии должны признать, что и государство у нас минимально обременяет человеческую жизнь. Тем не менее, совсем без недостатков стран не бывает, однако на присущие Эстонии «проблемные места» автор предлагает посмотреть по-философски и не слишком преувеличивать имеющиеся неудобства.
Мне кажется, нет таких стран, граждане которых были бы удовлетворены ими полностью. Людям не нравится политика своего правительства, высокие цены на что-то одно или вообще на все, положение с правами человека вообще или какой-либо ущемленной группы населения в частности (женщины, чернокожие, вегетарианцы, ЛГБТ+-сообщество, фанаты Мэрилина Мэнсона, you name it), сложная логистика перелетов из столицы на окраины, да все что угодно.
При этом, если посмотреть со стороны, довольно очевидно, что есть страны, система жизни в которых устроена вполне прилично для собственных граждан, и есть страны, которые этим похвастаться не могут. Это если выносить за скобки, например, те страны, система жизни в которых устроена так, что ни одна соседствующая с ними страна не может спать полностью спокойно. Хотя и там дело не в стране целиком, а в конкретных людях, которые не могут понять, что гендерно нейтральные туалеты - это любые туалеты, кроме общественных.
Ладно. Как говорят эстонцы, see selleks. Наша страна, как мне кажется - одна из тех, которые приспособлены для жизни чуть больше, чем некоторые другие. Я, конечно, необъективен, но мне кажется, что Эстония - скорее хорошая страна (не могу называть хорошим государство, оно - любое - в принципе для этого не предназначено, но даже государство у нас минимально неприятное).
Сенильный дед по соседству
В Эстонии хорошо все, кроме климата и соседей. С одним соседом нам, конечно, особенно не повезло, но так бывает, ничего не поделаешь, мы не можем съехать с этой лестничной клетки, так что остается только строить заграждения посреди наружного коридора и пережидать, пока маразматичный однажды упилит из этого дома куда-то в свой последний альцгеймерский поход на коплиские линии, где его благополучно и занесет палой листвой соответствующей осенью в соответствующем лабиринте.
В конечном итоге я верю, что через значительное количество лет даже с этим соседом можно будет наладить что-то подобное сотрудничеству и более-менее нормальным отношениям. Хотелось бы, конечно, не с ним самим, а с его наследниками, которые поделят квартиру на комнаты и будут их сдавать разным людям, но в это не сильно верится. Остальные соседи вроде бы норм. Надеюсь, с их помощью мы сохраним наши отдельные квартиры от поползновений сенильного деда, который решил расшириться на весь дом, не очень, правда, представляя, что он с этим всем будет делать и как, опять же, платить за жилье.
Климат, знаете, тоже такая штука не об одном конце. Вот вроде бы мы все на него жалуемся, когда снег, пишем в социальных сетях, что ого, у нас снег, надо же, и холодно, оказывается, бывает зимой. Когда приходит лето, и становится жарко, пишем, как нам надоела эта жара, длящаяся уже целых долбаных четыре дня, скорее бы похолодало. Потом холодает, и мы опять пишем в соцсетях, ну на хрена оно похолодало, ведь нормально же вроде общались. Как минимум, если бы наш климат был другим, более ровным, например, или, как в Филадельфии, всегда солнечным, о чем бы мы писали в соцсетях? Решительно не о чем было бы тогда писать.
В Эстонии хорошо все, кроме правительства и цен на отопление. Причем правительства совсем любого. По мнению совсем любого человека. Ладно, по мнению любого человека, чей родной язык русский.
Цивилизационного краха не ожидается
При всем при этом мне кажется, что мы достигли такого очень правильного, очень дзенского состояния нашей внутренней политики, какое и должно быть в нормально развивающейся нелюдоедской стране. Состояние это заключается в том, что, какое бы правительство мы ни выбирали, в стране более-менее ничего не изменится. Вырастут или сократятся туда-сюда налоги, вырастут или сократятся туда-сюда социальные выплаты, чуть больше денег пойдет на культуру или чуть меньше (выносим оборону за скобки, она сейчас отдельно), и все.
Не думаю, что даже если к власти придут ужасные братья-Колобки в шляпах, мы, например, всерьез будет рассматривать выход страны из ЕС или там НАТО. Мне кажется, так в последние лет пятьдесят живет вся условно западная часть мира, и если все же вдруг случится такое (а некоторые предпосылки к этому видны, что уж там скрывать), это будет сравнимо с падением цивилизации. Насчет которого мы всегда надеемся, что оно произойдет после нас, не такой все-таки это быстрый процесс, пока раскачают, пока веревки привяжут, пока трактора подгонят, на наш век, может, еще и устоит. Ну или вообще перепьются и передерутся в ходе выполнения работ - так чаще бывает, чем нет.
Что касается цен на отопление, это, к сожалению, наша новая реальность, и меньше они становиться не будут. Тенденция это общемировая, и спастись от нее можно только уехав в какую-нибудь страну, где не надо платить за отопление вовсе. При этом стоит учитывать, что среди таких стран есть, например, Испания, где отопления в принципе не предусмотрено, в связи с чем зимой в домах может становиться похуже нашего, потому что похолодание и общее омерзотение погоды в это время года никто не отменял, даже если в стране не топят.
И есть какие-нибудь страны Азии, Африки и Латинской Америки, где климат действительно позволяет не топить, так что ропщущие могут спокойно собирать вещички и выдвигаться, с учетом всех прелестей тамошней политической жизни.
Шведский успех тоже занял время
В Эстонии хорошо все, кроме социального сектора. С этим, на самом деле, сложно не согласиться, с пенсиями у нас совсем беда, с выплатами по безработице, насколько мне известно, тоже. Тут знающие люди приводят нам в пример Швецию и прочие образцы Скандинавского социализма.
Один нюанс - сколько лет строила эту систему Швеция? Сколько проб и ошибок потребовалось им сделать, чтобы оно вот так все устаканилось? Сколько им пришлось копить, чтобы в госбюджете образовалось достаточное количество денег на такую социальную программу? Вот и мы давайте подождем.
Не все дождутся. Это понятно. Но, как мне кажется, можно что-то просить от государства только при выполнении двух условий. Во-первых, что ты этому государству тоже что-то даешь - минимально, хотя бы налоги, вовремя и без попыток уклониться. И во-вторых, когда у государства физически есть, что давать. Ведь вот и у нас уже шли разговоры, например, о базовой зарплате гражданина и так далее, так что, ничего, глядишь, и двинемся в том направлении.
В Эстонии хорошо все, кроме культуры. С этим аргументом, собственно, выступают люди, которые местную культуру не знают и узнать не стремятся. Так что это аргумент абсолютно иррелевантный, с культурой как раз в Эстонии действительно все хорошо, как с культурой собственного производства, так и с привозными вариантами. Особенно хорошо в Эстонии с написанием авторских колонок для издания Postimees. И еще лучше - с их авторами.