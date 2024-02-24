Мне кажется, нет таких стран, граждане которых были бы удовлетворены ими полностью. Людям не нравится политика своего правительства, высокие цены на что-то одно или вообще на все, положение с правами человека вообще или какой-либо ущемленной группы населения в частности (женщины, чернокожие, вегетарианцы, ЛГБТ+-сообщество, фанаты Мэрилина Мэнсона, you name it), сложная логистика перелетов из столицы на окраины, да все что угодно.

При этом, если посмотреть со стороны, довольно очевидно, что есть страны, система жизни в которых устроена вполне прилично для собственных граждан, и есть страны, которые этим похвастаться не могут. Это если выносить за скобки, например, те страны, система жизни в которых устроена так, что ни одна соседствующая с ними страна не может спать полностью спокойно. Хотя и там дело не в стране целиком, а в конкретных людях, которые не могут понять, что гендерно нейтральные туалеты - это любые туалеты, кроме общественных.

Ладно. Как говорят эстонцы, see selleks. Наша страна, как мне кажется - одна из тех, которые приспособлены для жизни чуть больше, чем некоторые другие. Я, конечно, необъективен, но мне кажется, что Эстония - скорее хорошая страна (не могу называть хорошим государство, оно - любое - в принципе для этого не предназначено, но даже государство у нас минимально неприятное).

Сенильный дед по соседству