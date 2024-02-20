Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) сообщили, что с декабря по сегодняшний день задержаны десять человек, которые подозреваются в действиях по заданию российских спецслужб. Среди этих лиц есть люди, которые разбили автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста, а также подозреваемые в вандализме над памятниками. На вопросы репортера Postimees ответил Марго Паллосон, генеральный директор KaПo.