В Центр тревоги 9 июля прошлого года поступило сообщение из деревни Тигасе в волости Кастре, где во дворе на траве лежало тело 56-летнего мужчины. В тот же день полиция предъявила подозрение в убийстве владельцу дома Олегу Жернаку, который и позвонил в Центр тревоги. Дело об убийстве вчера рассматривалось в Тартуском уездном суде.
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Мужчина, которого обвиняют в убийстве соседа, предстал перед судом
Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 59-летнего гражданина России, всю жизнь прожившего в Эстонии, Олега Жернака, в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В ходе расследования установлено, что жертве были нанесены множественные удары тупым предметом, что стало причиной его смерти в результате травмы.