Мужчина, которого обвиняют в убийстве соседа, предстал перед судом

В Центр тревоги 9 июля прошлого года поступило сообщение из деревни Тигасе в волости Кастре, где во дворе на траве лежало тело 56-летнего мужчины. В тот же день полиция предъявила подозрение в убийстве владельцу дома Олегу Жернаку, который и позвонил в Центр тревоги. Дело об убийстве вчера рассматривалось в Тартуском уездном суде.