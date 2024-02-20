Работал на спецслужбы РФ: обладатель двойного гражданства Эстонии и России осквернял памятные места в Латвии

Задержанный имеет двойное гражданство Эстонии и России. 8 февраля СГБ начала против него уголовный процесс по статье Уголовного закона за помощь российской спецслужбе в направленной против Латвии деятельности.

СГБ получила информацию о том, что 29 января этого года в Джукстской волости Тукумского края по поручению российской спецслужбы указанным лицом был осквернен памятный камень «Защитникам Курземской крепости - воинам латышского легиона», который он облил красной краской.

В ходе расследования СГБ тесно сотрудничает со службами Литвы и Эстонии, так как есть подозрения, что задержанный совершал идентичные действия в памятных местах в других странах Балтии.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу.

Уголовным законом Латвии за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с пробационным надзором.