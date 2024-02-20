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Работал на спецслужбы РФ: обладатель двойного гражданства Эстонии и России осквернял памятные места в Латвии

BNS
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Задержание. Иллюстративное фото.
Задержание. Иллюстративное фото. Фото: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 8 февраля задержала на пункте пограничного контроля в Патерниеки мужчину по подозрению в провокационных действиях в памятных местах в Латвии, а также в других странах Балтии, осуществленных им по поручению российских спецслужб, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Задержанный имеет двойное гражданство Эстонии и России. 8 февраля СГБ начала против него уголовный процесс по статье Уголовного закона за помощь российской спецслужбе в направленной против Латвии деятельности.

СГБ получила информацию о том, что 29 января этого года в Джукстской волости Тукумского края по поручению российской спецслужбы указанным лицом был осквернен памятный камень «Защитникам Курземской крепости - воинам латышского легиона», который он облил красной краской.

В ходе расследования СГБ тесно сотрудничает со службами Литвы и Эстонии, так как есть подозрения, что задержанный совершал идентичные действия в памятных местах в других странах Балтии.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу.

Уголовным законом Латвии за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с пробационным надзором.

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