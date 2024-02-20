Таллиннский суд отклонил жалобу родителей на закрытие школы

Волостное собрание Ляэнеранна приняло 24 марта 2022 года решение «Реорганизация учебных заведений волости Ляэнеранна», которым среди прочего было решено прекратить деятельность школы Метскюла как самостоятельного учреждения, а 15 апреля прошлого года вступило в силу постановление, согласно которому школа Метскюла была исключена из списка школ Ляэнеранна.

20 родителей подали жалобу в Таллиннский административный суд с требованием отменить решение самоуправления о закрытии школы Метскюла и аннулировать постановление об исключении школы Метскюла из списка школ по месту жительства. Данная жалоба касалась решения о прекращении деятельности школы.

Суд отметил, что функционирование малых школ и организация школьной сети в целом зависит от финансовых возможностей государства и местного самоуправления. Если у органа государственной власти нет средств для поддержания существующей школьной сети, внесение в нее изменений неизбежно, независимо от характеристик образовательной сети, которую следует считать идеальной, отметил суд.

В данном случае суд не усомнился в том, что у самоуправления Ляэнеранна нет финансовых возможностей для поддержания школьной сети в ее нынешнем виде, поэтому качество образования в волости в целом может ухудшиться, если не будут приняты необходимые решения или если они будут отложены.

В случае нехватки бюджетных средств у местного самоуправления нет значимой альтернативы оптимизации школьной сети. Собственник школы имеет широкие полномочия при реорганизации школьной сети. В результате местное самоуправление имеет право определять свои собственные приоритеты, например, определять приоритетность строительства нового здания для средней школы Лихула.

Суд добавил, что решающее слово родителей в выборе образования детей не приводит к праву на получение образования в здании школы, наиболее удобном для родителей и ребенка.