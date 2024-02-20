«Новости в 7» за 20 февраля: печальная статистика дорожного движения, полиция обезвредила стрелка в Йыхви, 18-летие главного здания музея KuMu и заповеди этикета гостеприимства

Сегодня в выпуске:

- Ситуация в дорожном движении не добавляет оптимизма. Данные статистики удручают - число погибших и пострадавших в авариях растет, доля нетрезвых водителей не снижается.

- Это важно: осторожно, в столице орудуют молодые арендаторы-вандалы; магазинные воры переключились на крупные торговые центры, растут и суммы краденого; в США предотвратили очередную стрельбу в школе

- Шестидесятилетний житель Йыхви устроил в городе стрельбу и целился в полицейских предметом, похожим на оружие. Полиция была вынуждена также применить оружие, чтобы обезвредить возмутителя спокойствия.

- Эстонский художественный музей KuMu отпраздновал 18-летие своего главное здания. Как отметили совершеннолетие и что пожелали музею посетители - в нашем репортаже

- Это интересно: падение в реку не остановило эстонского лыжника на Тартуском марафоне; в США полицейский расстрелял свою патрульную машину; Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок; в Торонто обнаружили пивной спа-центр

- Почему на столе не место бумажным салфеткам, как справиться с «гостем из Ада» и как самому быть тем, кого хозяева захотят приглашать снова и снова - об этом наша съемочная группа узнавала на мероприятии, посвященном этикету гостеприимства

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 20 февраля.