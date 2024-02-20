Революция началась – теперь мы можем видеть насквозь почти все

Начав с исследования ядерного реактора Палдиски, к нынешнему времени получили достаточно ясную и подробную картину содержимого этого реактора, причем ее точность превосходит первоначально ожидаемую. Точность отображения деталей порядка сантиметров, на что по началу даже не могли и надеяться. Когда выяснилось, что советская армия покинула Палдиски, они залили корпус подводной лодки, где находился учебный ядерный реактор, дополна бетоном, не оставив ни единой записи о том, что находилось там внутри и где это находилось, не было никакой возможности заглянуть внутрь массу. Лишь треть века спустя удалось в этом разобраться, причем очень точно. Энди Хектор, стратегический управляющий компании, рассказал Postimees о роли GScan в этом вопросе и о мюонной томографии в целом.