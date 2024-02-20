Сегодня, 20 февраля, в 16:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что загорелась изоляция на стене промышленного здания на улице Туле в волости Сауэ в Харьюмаа.
Фото и видео ⟩ Спасатели призывают закрыть окна и двери: в промышленном здании вспыхнул пожар
Первыми в 16:20 на место прибыли спасатели-добровольцы Сауэ. На месте было установлено, что огонь уже вырывается из-под крыши. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. На место прибыли восемь профессиональных и три добровольных команд спасателей.
На данный момент спасатели активно занимаются ограничением распространения огня, поиском очагов возгорания и их ликвидацией. В настоящий момент крыша может обрушиться.
Работы по тушению и поиску очагов возгорания проводятся на нескольких участках работ. В пожаре никто не пострадал.
Спасательный департамент просит всех жителей района (особенно окрестностей мызы Сауэ) двери и окна своих домов держать закрытыми и выключать принудительную вентиляцию.