Послушать Ханно Певкура собралось не так много народу - к сожалению, информация о предстоящем событии не была опубликована заблаговременно. Певкур подробнее рассказал о строительстве новых бункеров на восточной границе с Россией, рассказал об уровне военной подготовки в стране и ответил нарвитянам на интересующее их вопросы, которые касались не только обороны, но и цен на отопление, и даже ситуации с образованием.

Еще в январе стало известно, что Эстония построит состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а также некоторые будут расположены у Чудского озера.

По словам Певкура, к бункерам, строительство которых начнется уже совсем скоро, нужно относиться как одному из средств вооружения и безопасности. «Эти бункеры строятся в мирное время, и, будем надеяться, что они никогда нам не пригодятся», - подчеркнул министр обороны.

Ханно Певкур в Нарве. Фото: Postimees

Он добавил, что в интересах правительства - сотрудничать с землевладельцами, на чьей территории будут построены бункеры. «Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», - сказал Певкур.