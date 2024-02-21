Во вторник Нарву посетил министр обороны Ханно Певкур. Он встретился с горожанами в Нарвском колледже Тартуского университета и пообщался на темы, касающиеся безопасности страны и приграничного города в частности.
Послушать Ханно Певкура собралось не так много народу - к сожалению, информация о предстоящем событии не была опубликована заблаговременно. Певкур подробнее рассказал о строительстве новых бункеров на восточной границе с Россией, рассказал об уровне военной подготовки в стране и ответил нарвитянам на интересующее их вопросы, которые касались не только обороны, но и цен на отопление, и даже ситуации с образованием.
Еще в январе стало известно, что Эстония построит состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а также некоторые будут расположены у Чудского озера.
По словам Певкура, к бункерам, строительство которых начнется уже совсем скоро, нужно относиться как одному из средств вооружения и безопасности. «Эти бункеры строятся в мирное время, и, будем надеяться, что они никогда нам не пригодятся», - подчеркнул министр обороны.
Он добавил, что в интересах правительства - сотрудничать с землевладельцами, на чьей территории будут построены бункеры. «Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», - сказал Певкур.
Были озвучены и вопросы, связанные с недавним закрытием границы Нарва-Ивангород для транспорта. По словам министра обороны, это вопрос скорее политический, нежели практический, но именно такое решение приняла российская сторона, и Эстония должна как-то с этим жить.
Министр обороны напомнил собравшимся, что Эстония - член НАТО, а, согласно пятой статье договора Североатлантического союза, вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.
«Наша основная задача - защитить эстонский народ, и мы это делаем. Когда мы говорим о НАТО, то должны понимать, что мы и есть НАТО. Вы можете спать спокойно», - добавил министр.
Он рассказал, что у Эстонии есть планы построить завод по производству военных боеприпасов и амуниции, но пока неясно, где именно он будет находиться. В качестве вариантов рассматриваются Ида-Вирумаа, несколько мест поблизости Пярну и в районе Ляэнемаа.
«Там есть разные нюансы: сколько людей проживает поблизости, насколько развита инфраструктура, какое состояние окружающей среды, как далеко расположен аэропорт. Оценка департамента окружающей среды очень важна - необходимо знать, что на этой территории не живет какой-то редкий муравей», - отметил Певкур.
«Опасность нападения со стороны России, безусловно, существует, и я часто слышу об этом из разных источников. Но я готов заверить: мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы эта опасность никогда не реализовалась», - сказал Певкур.