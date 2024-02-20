Вчера вечером часть центра Пярну погрузилась во тьму. В некоторых местах от кромешной темноты спасали рекламные вывески магазинов или фары автомобилей.
Фото и видео ⟩ Фонари перестали работать: город погрузился во тьму
Например, в вечерней темноте на тропе Яансони на левом берегу реки не горел ни один фонарь, тогда как на правом берегу фонари все-таки работали. Кроме того, не горели уличные фонари в парке Вааса, также частично царила темнота на улицах Лай и Академия.
Представитель Leonhard Weiss OÜ Райнер Ярв сказал, что это старые линии уличного освещения, на которые иногда влияют упавшие ветки. Вероятно, вчера вечером тоже так было.
Однако после завершения строительства моста Раба-Лайя планируется заменить старые линии новыми, более надежными. «А пока начинать их менять нецелесообразно», - добавил он.
По словам Ярва, уличное освещение уже должно снова заработать. Электрики собирались проверить исправность освещения в сумерках.