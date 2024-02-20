Фото и видео ⟩ Фонари перестали работать: город погрузился во тьму

Например, в вечерней темноте на тропе Яансони на левом берегу реки не горел ни один фонарь, тогда как на правом берегу фонари все-таки работали. Кроме того, не горели уличные фонари в парке Вааса, также частично царила темнота на улицах Лай и Академия.

Представитель Leonhard Weiss OÜ Райнер Ярв сказал, что это старые линии уличного освещения, на которые иногда влияют упавшие ветки. Вероятно, вчера вечером тоже так было.

На некоторых улицах в центре Пярну вчера вечером не горели фонари. Фото: Mailiis Ollino

Однако после завершения строительства моста Раба-Лайя планируется заменить старые линии новыми, более надежными. «А пока начинать их менять нецелесообразно», - добавил он.

По словам Ярва, уличное освещение уже должно снова заработать. Электрики собирались проверить исправность освещения в сумерках.